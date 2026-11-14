Znojemská pečeně s omáčkou a domácími knedlíky: Klasický český oběd

155 hodnocení (4,4)

Znojemská pečeně patří k naprostým pokladům našich babiček a na stole se jen tak neomrzí. Křehké hovězí maso prošpikované kyselou okurkou, bohatá šťáva s vůní hořčice a uzené slaniny a nadýchané domácí knedlíky plné opečených houskových kostiček dohromady tvoří oběd, kterému se málokdo odolá.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 120 min

bez kynutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na pečeni:

Na knedlíky:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    1192 KCal

    54 %

    50 %

  • Energie

    4987 KJ

    54 %

    50 %

  • Sacharidy

    130,6 g

    148 %

    131 %

  • Vláknina

    7,1 g

    24 %

    24 %

  • Bílkoviny

    61,5 g

    98 %

    90 %

  • Tuky

    46,1 g

    71 %

    66 %

  • nasycené

    17,9 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso očistíme, osušíme a protkneme podélně rozkrojenou okurkou. Osolíme, opepříme a na rozpáleném sádle zprudka ze všech stran opečeme. Maso odložíme stranou a na výpeku opečeme na kostičky nakrájenou cibuli, přidáme mouku a připravíme tmavší jíšku. Přimícháme hořčici a zalijeme vývarem. Nakonec vrátíme zpět maso a pod poklicí dusíme doměkka.
  2. Mezitím připravíme knedlíky. Mléko lehce prohřejeme, rozpustíme v něm droždí a cukr. Pečivo nakrájíme na menší kostky, které opečeme rozprostřené na plechu v troubě vyhřáté na 150 °C dozlatova. Kostičky dáme do mísy, osolíme a přilijeme mléko s droždím. Přidáme vejce a mouku, vypracujeme těsto, zakryjeme ho a necháme na teplém místě kynout. Z vykynutého těsta vytvoříme koule, které necháme ještě krátce kynout. Knedlíky pak uvaříme v osolené vodě, vaříme podle velikosti cca 13-17 minut, v průběhu vaření je jednou otočíme. Uvařené knedlíky propíchneme vidličkou a nití je nakrájíme na plátky nebo půlky.
  3. V rendlíku orestujeme na kostičky nakrájenou slaninu, přidáme nakrájené okurky a krátce opečeme. Maso vyjmeme, nakrájíme na jednotlivé porce a šťávu z masa přecedíme přes jemné sítko do rendlíku se špekem a okurkou, necháme krátce provařit. Dochutíme dle potřeby solí, zjemníme kouskem čerstvého másla a můžeme podávat.

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Pro extra šmrnc můžete do základu omáčky přidat kromě sterilovaných okurků ještě lžičku nadrobno nasekaných kaparů.

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