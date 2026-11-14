Ingredience
Postup
- Maso očistíme, osušíme a protkneme podélně rozkrojenou okurkou. Osolíme, opepříme a na rozpáleném sádle zprudka ze všech stran opečeme. Maso odložíme stranou a na výpeku opečeme na kostičky nakrájenou cibuli, přidáme mouku a připravíme tmavší jíšku. Přimícháme hořčici a zalijeme vývarem. Nakonec vrátíme zpět maso a pod poklicí dusíme doměkka.
- Mezitím připravíme knedlíky. Mléko lehce prohřejeme, rozpustíme v něm droždí a cukr. Pečivo nakrájíme na menší kostky, které opečeme rozprostřené na plechu v troubě vyhřáté na 150 °C dozlatova. Kostičky dáme do mísy, osolíme a přilijeme mléko s droždím. Přidáme vejce a mouku, vypracujeme těsto, zakryjeme ho a necháme na teplém místě kynout. Z vykynutého těsta vytvoříme koule, které necháme ještě krátce kynout. Knedlíky pak uvaříme v osolené vodě, vaříme podle velikosti cca 13-17 minut, v průběhu vaření je jednou otočíme. Uvařené knedlíky propíchneme vidličkou a nití je nakrájíme na plátky nebo půlky.
- V rendlíku orestujeme na kostičky nakrájenou slaninu, přidáme nakrájené okurky a krátce opečeme. Maso vyjmeme, nakrájíme na jednotlivé porce a šťávu z masa přecedíme přes jemné sítko do rendlíku se špekem a okurkou, necháme krátce provařit. Dochutíme dle potřeby solí, zjemníme kouskem čerstvého másla a můžeme podávat.