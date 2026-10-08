Znojemská omáčka: Česká klasika s hovězím, slaninou a okurkami

135 hodnocení (4,5)

Znojemská omáčka stojí na výrazné chuti hovězího masa, slaniny a kyselých okurek. Maso nejprve zprudka opečeme, potom ho necháme pomalu dusit v tmavší omáčce s cibulí a hořčicí. Nejčastěji ji podáváme s rýží, hodí se k ní ale i knedlík.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 120 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    476 KCal

    22 %

    20 %

  • Energie

    1990 KJ

    22 %

    20 %

  • Sacharidy

    6,8 g

    8 %

    7 %

  • Vláknina

    1,1 g

    4 %

    4 %

  • Bílkoviny

    36,2 g

    58 %

    53 %

  • Tuky

    33,4 g

    51 %

    48 %

  • nasycené

    13,7 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso očistíme, omyjeme, osušíme a prošpikujeme polovinou slaniny. Osolíme ho, opepříme a na rozpáleném sádle zprudka ze všech stran osmažíme dohněda.
  2. Maso odložíme stranou a ve výpeku osmažíme na kostičky nakrájenou cibuli. Když zezlátne, přidáme mouku a usmažíme tmavší jíšku. Přidáme hořčici a zalijeme vývarem.
  3. Vložíme maso a pod poklicí dusíme doměkka. V průběhu dušení podléváme vodou podle potřeby.
  4. V rendlíku osmahneme na kostičky nakrájený zbytek slaniny, přidáme nakrájené okurky a krátce restujeme.
  5. Měkké maso vyjmeme, nakrájíme na jednotlivé porce a šťávu z masa přecedíme přes jemné sítko do rendlíku se špekem a okurkou. Necháme krátce provařit. Dochutíme solí a zjemníme kouskem čerstvého másla. Podáváme např. s rýží.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Okurky přidáme až ke konci přípravy, aby zůstaly lehce křupavé a jejich chuť v omáčce nezanikla.

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