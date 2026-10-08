Ingredience
Postup
- Maso očistíme, omyjeme, osušíme a prošpikujeme polovinou slaniny. Osolíme ho, opepříme a na rozpáleném sádle zprudka ze všech stran osmažíme dohněda.
- Maso odložíme stranou a ve výpeku osmažíme na kostičky nakrájenou cibuli. Když zezlátne, přidáme mouku a usmažíme tmavší jíšku. Přidáme hořčici a zalijeme vývarem.
- Vložíme maso a pod poklicí dusíme doměkka. V průběhu dušení podléváme vodou podle potřeby.
- V rendlíku osmahneme na kostičky nakrájený zbytek slaniny, přidáme nakrájené okurky a krátce restujeme.
- Měkké maso vyjmeme, nakrájíme na jednotlivé porce a šťávu z masa přecedíme přes jemné sítko do rendlíku se špekem a okurkou. Necháme krátce provařit. Dochutíme solí a zjemníme kouskem čerstvého másla. Podáváme např. s rýží.