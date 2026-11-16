Žemlovka s jablky a vánočkou: Vláčný pečený nákyp se sněhovou čepicí

1 hodnocení (5,0)

Žemlovka už dávno není jen nostalgická vzpomínka na školní jídelnu. Když v ní místo obyčejných rohlíků použijete máslovou vánočku, jablka a navrch nastříkáte opálený bílkový sníh, máte najednou dezert jako z bistra.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 50 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

6 PORCE +

Na žemlovku:

Na bílkový sníh:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    645 KCal

    29 %

    27 %

  • Energie

    2697 KJ

    29 %

    27 %

  • Sacharidy

    99,4 g

    113 %

    99 %

  • Vláknina

    3,4 g

    11 %

    11 %

  • Bílkoviny

    11,3 g

    18 %

    17 %

  • Tuky

    22,5 g

    35 %

    32 %

  • nasycené

    11,2 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Vánočku nakrájíme na tenké plátky. V mléce rozšleháme vejce, žloutky a vanilkový cukr s citronovou kůrou.
  2. Jablka oloupeme, vykrájíme jádřince, nakrájíme na plátky a smícháme s citronovou šťávou a rozdrobeným cukrovím.
  3. Zapékací mísu vymažeme máslem a vysypeme strouhankou. Na dno položíme namočené plátky vánočky, přidáme polovinu plátků jablek a druhou vrstvu namočených plátků vánočky. Poté rozložíme zbylá jablka a na ně zbylé plátky vánočky namočené v mléce. Nakonec na povrch položíme plátky másla. Pečeme při 180 °C asi 30 minut. Po upečení nakrájíme na porce.
  4. Bílky vyšleháme s cukrem a citronovou šťávou na pevný sníh. Naplníme do cukrářského sáčku s hladkou trubičkou a na povrch ozdobně nastříkáme pusinky. Zapečeme flambovací pistolí.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pokud doma nemáte flambovací pistoli, vraťte pekáč se nastříkaným sněhem na 3 až 5 minut pod horní gril v troubě a hlídejte ho, aby špičky jen lehce zezlátly.

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