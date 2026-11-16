Ingredience
Postup
- Vánočku nakrájíme na tenké plátky. V mléce rozšleháme vejce, žloutky a vanilkový cukr s citronovou kůrou.
- Jablka oloupeme, vykrájíme jádřince, nakrájíme na plátky a smícháme s citronovou šťávou a rozdrobeným cukrovím.
- Zapékací mísu vymažeme máslem a vysypeme strouhankou. Na dno položíme namočené plátky vánočky, přidáme polovinu plátků jablek a druhou vrstvu namočených plátků vánočky. Poté rozložíme zbylá jablka a na ně zbylé plátky vánočky namočené v mléce. Nakonec na povrch položíme plátky másla. Pečeme při 180 °C asi 30 minut. Po upečení nakrájíme na porce.
- Bílky vyšleháme s cukrem a citronovou šťávou na pevný sníh. Naplníme do cukrářského sáčku s hladkou trubičkou a na povrch ozdobně nastříkáme pusinky. Zapečeme flambovací pistolí.