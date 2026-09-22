Ingredience
Postup
- Plech vyložíme pečicím papírem. Zelí rozpůlíme, nakrájíme na 2,5 cm silné plátky, rozložíme je na plech, přidáme cizrnu s uzenou paprikou, pokapeme olejem, osolíme, opepříme a pečeme při 220 °C asi 10 minut.
- Mezitím na pánvi rozpustíme máslo, orestujeme nakrájenou cibuli se solí a pepřem, přidáme cukr, pivo a vaříme, dokud směs nezkaramelizuje.
- V míse smícháme mleté hovězí maso se solí, pepřem a olejem, vytvarujeme placičky, položíme je na pečené zelí a pečeme dalších 10–15 minut.
- Posypeme nastrouhaným sýrem, který necháme rozpustit a při servírování doplníme karamelizovanou cibulí a kečupem.