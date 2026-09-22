Zelný burger s cizrnou: Hovězí maso, pečené zelí a karamelizovaná cibule

1 hodnocení (4,0)

Klasickou bulku v tomto burgeru nahradí silné plátky zelí, které nejprve upečeme spolu s cizrnou ochucenou uzenou paprikou. Na zelí pak položíme placičky z mletého hovězího masa, zasypeme je sýrem a necháme dopéct. Burger nakonec doplníme karamelizovanou cibulí s pivem a kečupem.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 45 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    862 KCal

    39 %

    36 %

  • Energie

    3605 KJ

    39 %

    36 %

  • Sacharidy

    44,6 g

    51 %

    45 %

  • Vláknina

    30,3 g

    101 %

    101 %

  • Bílkoviny

    56,3 g

    89 %

    83 %

  • Tuky

    41,8 g

    64 %

    60 %

  • nasycené

    19,3 g

  • trans-mastné

    1,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Plech vyložíme pečicím papírem. Zelí rozpůlíme, nakrájíme na 2,5 cm silné plátky, rozložíme je na plech, přidáme cizrnu s uzenou paprikou, pokapeme olejem, osolíme, opepříme a pečeme při 220 °C asi 10 minut.
  2. Mezitím na pánvi rozpustíme máslo, orestujeme nakrájenou cibuli se solí a pepřem, přidáme cukr, pivo a vaříme, dokud směs nezkaramelizuje.
  3. V míse smícháme mleté hovězí maso se solí, pepřem a olejem, vytvarujeme placičky, položíme je na pečené zelí a pečeme dalších 10–15 minut.
  4. Posypeme nastrouhaným sýrem, který necháme rozpustit a při servírování doplníme karamelizovanou cibulí a kečupem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Zelí krájejte na stejně silné plátky, aby se při pečení propeklo rovnoměrně, ale zároveň zůstalo dostatečně pevné jako základ burgeru.

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