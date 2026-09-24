Zelňačka s uzeným masem: Recept s kysaným zelím, bramborami a smetanou

109 hodnocení (4,4)

Kysané zelí, brambory a uzené maso tvoří základ této syté zelňačky, kterou dochutíme sladkou a uzenou paprikou, kmínem a česnekem. Na závěr do ní vmícháme kysanou smetanu a trochu čerstvého kopru, který polévce dodá výraznější chuť.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    409 KCal

    19 %

    17 %

  • Energie

    1711 KJ

    19 %

    17 %

  • Sacharidy

    17,0 g

    19 %

    17 %

  • Vláknina

    4,5 g

    15 %

    15 %

  • Bílkoviny

    15,7 g

    25 %

    23 %

  • Tuky

    29,9 g

    46 %

    43 %

  • nasycené

    8,6 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Cibuli a česnek oloupeme a nasekáme nadrobno. Uzené maso nakrájíme na kostičky. Kysané zelí překrájíme na menší kousky. Brambory oloupeme a nakrájíme na kostičky.
  2. V hrnci rozehřejeme olej a cibuli orestujeme. Přidáme uzené maso a krátce ho opečeme. Zaprášíme ho moukou, oběma paprikami, přidáme kmín a vše krátce osmahneme. Za stálého míchání přilijeme vývar, přidáme kysané zelí, nakrájené brambory, bobkový list, nové koření a česnek. Dochutíme solí a pepřem a vaříme doměkka.
  3. Nakonec do polévky vmícháme kysanou smetanu a nasekaný kopr a krátce povaříme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pokud je zelí hodně kyselé, část nálevu před vařením slijte a podle chuti ho můžete do polévky později zase přidat.

Autoři: ,

Podobné recepty

Zelňačka s uzeným tofu: Sytá polévka se smetanou a pažitkou

Tato moderní variace na tradiční české jídlo spoléhá na prověřenou kombinaci kysaného zelí, měkkých...

Středomořská zelňačka: Lehká zeleninová polévka s olivami a kaparovou pastou

Obměňte klasickou polévku svěžím jižanským duchem. Tato netradiční středomořská zelňačka spojuje...

Pikantní zelňačka s červeným zelím: Recept na poctivou a sytou polévku

Vyzkoušejte tuto pikantní verzi z červeného zelí, která vás překvapí svou barevností a výrazným...

Pikantní zelňačka s chilli a brambory – Zahřívací polévka pro mrazivé dny

Hledáte-li pokrm, který vás spolehlivě postaví na nohy, tato varianta se špetkou chilli a pikantní...

Zelňačka se sýrovými tyčinkami

S touto lahodnou zelňačkou nešlápnete vedle.

Zobrazit více

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×