Ingredience
Postup
- Cibuli a česnek oloupeme a nasekáme nadrobno. Uzené maso nakrájíme na kostičky. Kysané zelí překrájíme na menší kousky. Brambory oloupeme a nakrájíme na kostičky.
- V hrnci rozehřejeme olej a cibuli orestujeme. Přidáme uzené maso a krátce ho opečeme. Zaprášíme ho moukou, oběma paprikami, přidáme kmín a vše krátce osmahneme. Za stálého míchání přilijeme vývar, přidáme kysané zelí, nakrájené brambory, bobkový list, nové koření a česnek. Dochutíme solí a pepřem a vaříme doměkka.
- Nakonec do polévky vmícháme kysanou smetanu a nasekaný kopr a krátce povaříme.