Zelňačka s klobásou: Poctivá polévka, která zahřeje

124 hodnocení (4,5)

Kysané zelí, klobása, uzené maso a zakysaná smetana...tahle zelňačka je přesně ten typ polévky, která zasytí a zahřeje. Příprava není složitá a během vaření se kuchyní rozvoní paprika, česnek a uzené maso. Nejlépe chutná pořádně horká a klidně s krajícem čerstvého chleba.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 50 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    582 KCal

    26 %

    24 %

  • Energie

    2434 KJ

    26 %

    24 %

  • Sacharidy

    14,3 g

    16 %

    14 %

  • Vláknina

    3,6 g

    12 %

    12 %

  • Bílkoviny

    26,0 g

    41 %

    38 %

  • Tuky

    45,3 g

    70 %

    65 %

  • nasycené

    14,2 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno. Uzené maso nakrájíme na malé kostičky. V hrnci rozehřejeme olej a cibuli osmahneme dozlatova. Přidáme uzené maso, krátce vše orestujeme.
  2. Vše zaprášíme sladkou paprikou a promícháme. Pak za stálého míchání zalijeme vývarem, přidáme překrájené kysané zelí, přiklopíme a zvolna vaříme.
  3. Během vaření nakrájíme klobásu na kolečka a vložíme ji do polévky. Přidáme prolisovaný česnek, promícháme a provaříme.
  4. Nakonec polévku zjemníme zakysanou smetanou, dochutíme solí a pepřem, krátce povaříme a podáváme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pokud chceme zelňačku ještě krémovější, můžeme zakysanou smetanu předem rozmíchat s trochou horké polévky a teprve potom ji vmíchat do hrnce.

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