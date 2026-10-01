Ingredience
Postup
- Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno. Uzené maso nakrájíme na malé kostičky. V hrnci rozehřejeme olej a cibuli osmahneme dozlatova. Přidáme uzené maso, krátce vše orestujeme.
- Vše zaprášíme sladkou paprikou a promícháme. Pak za stálého míchání zalijeme vývarem, přidáme překrájené kysané zelí, přiklopíme a zvolna vaříme.
- Během vaření nakrájíme klobásu na kolečka a vložíme ji do polévky. Přidáme prolisovaný česnek, promícháme a provaříme.
- Nakonec polévku zjemníme zakysanou smetanou, dochutíme solí a pepřem, krátce povaříme a podáváme.