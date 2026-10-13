Ingredience
Postup
- Červenou čočku uvaříme podle návodu na obalu. Oloupané brambory a mrkev nastrouháme najemno.
- Brambory a mrkev smícháme je s uvařenou čočkou, prolisovaným česnekem, nakrájenou cibulí, moukou, vejci a kořením. Trochu oleje rozehřejme na pánvi.
- Lžící pak přenášíme těsto a smažíme jednotlivé bramboráčky na středním ohni asi 4 minuty z každé strany.
- Na dip smícháme smetanu, sušený česnek, protlak, sriracha omáčku a papriku. Osolíme a opepříme. Před podáváním bramboráky posypeme nasekanou petrželkou.