Zeleninovo-čočkové bramboráčky: Křupavé placky s pikantním dipem

1 hodnocení (4,0)

Brambory, mrkev a červenou čočku spojíme do těsta s česnekem, cibulí a kořením a na pánvi z něj usmažíme dozlatova malé placičky. K nim připravíme pikantní dip ze smetany, rajčatového protlaku a srirachy, který můžeme dochutit podle toho, jak ostré jídlo máme rádi. Nakonec bramboráčky posypeme čerstvou petrželkou.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 30 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

10 PORCE +

Na dip:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    89 KCal

    4 %

    4 %

  • Energie

    374 KJ

    4 %

    4 %

  • Sacharidy

    11,6 g

    13 %

    12 %

  • Vláknina

    3,3 g

    11 %

    11 %

  • Bílkoviny

    5,1 g

    8 %

    8 %

  • Tuky

    1,8 g

    3 %

    3 %

  • nasycené

    0,6 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Červenou čočku uvaříme podle návodu na obalu. Oloupané brambory a mrkev nastrouháme najemno.
  2. Brambory a mrkev smícháme je s uvařenou čočkou, prolisovaným česnekem, nakrájenou cibulí, moukou, vejci a kořením. Trochu oleje rozehřejme na pánvi.
  3. Lžící pak přenášíme těsto a smažíme jednotlivé bramboráčky na středním ohni asi 4 minuty z každé strany.
  4. Na dip smícháme smetanu, sušený česnek, protlak, sriracha omáčku a papriku. Osolíme a opepříme. Před podáváním bramboráky posypeme nasekanou petrželkou.

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Uvařenou čočku před přidáním do těsta dobře slijeme a necháme chvíli vychladnout, aby směs nebyla příliš mokrá a placičky se při smažení nerozpadaly.

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