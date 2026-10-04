Zázvorový cheesecake: Nepečený dezert s citronem a skořicí

1 hodnocení (5,0)

Krémový cheesecake dochutíme zázvorovým sirupem, skořicí a citronem, které mu dodají výraznější chuť. Nepečený dezert připravíme z mascarpone, smetanového sýra a smetany a necháme ho přes noc ztuhnout v lednici. Před podáváním ho ozdobíme ořechy, malinami a mátou.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 35 min

bez chlazení a tuhnutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

Na korpus:

Na krém:

Na dozdobení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    323 KCal

    15 %

    13 %

  • Energie

    1350 KJ

    15 %

    13 %

  • Sacharidy

    21,2 g

    24 %

    21 %

  • Vláknina

    0,3 g

    1 %

    1 %

  • Bílkoviny

    4,5 g

    7 %

    7 %

  • Tuky

    24,5 g

    38 %

    35 %

  • nasycené

    14,6 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Sušenky rozmixujeme a smícháme s rozpuštěným máslem.
  2. Dno dortové formy (20 cm) vyložíme pečicím papírem a naplníme sušenkovou směsí, uhladíme a dáme vychladit do chladničky.
  3. Mascarpone vyšleháme spolu se sýrem a smetanou, jakmile začne směs tuhnout, přidáme prosátý cukr, šťávu i kůru z citronu a zázvorový sirupu se skořicí.
  4. Krém nalijeme na korpus do formy a necháme ztuhnout do druhého dne v chladničce. Před podáváním povrch ozdobíme ořechy, malinami, mátou a okvětními lístky.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Cheesecake necháme tuhnout ideálně přes noc, aby krém dostatečně zpevněl a při krájení držel pěkný tvar.

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