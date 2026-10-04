Ingredience
Postup
- Sušenky rozmixujeme a smícháme s rozpuštěným máslem.
- Dno dortové formy (20 cm) vyložíme pečicím papírem a naplníme sušenkovou směsí, uhladíme a dáme vychladit do chladničky.
- Mascarpone vyšleháme spolu se sýrem a smetanou, jakmile začne směs tuhnout, přidáme prosátý cukr, šťávu i kůru z citronu a zázvorový sirupu se skořicí.
- Krém nalijeme na korpus do formy a necháme ztuhnout do druhého dne v chladničce. Před podáváním povrch ozdobíme ořechy, malinami, mátou a okvětními lístky.