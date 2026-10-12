Ingredience
Postup
- Zázvor očistíme a nakrájíme na drobné kousky. Cukr svaříme se 100 ml vody a přidáme zázvor. Povaříme na mírném ohni asi 10 minut doměkka.
- Obě smetany přivedeme k varu s cukrem a vanilkou. Necháme zchladnout na 80 °C a vmícháme žloutky. Přecedíme přes husté sítko a vmícháme asi 4 lžíce ze zázvorového nálevu.
- Směs rozlijeme do zapékacích misek a dáme do pekáčku s vodou. Pečeme při 160 °C asi 40 minut. Po upečení vyndáme misky z horké vodní lázně a necháme 3 hodiny vychladnout.
- Třtinový cukr roztavíme na světlý karamel a přidáme horký kandovaný zázvor i s nálevem. Zázvorový karamel necháme vychladnout a před podáváním nalijeme na krém.