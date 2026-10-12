Zázvorové crème brûlée: Francouzský dezert s pikantním karamelem

1 hodnocení (4,0)

Klasický francouzský dezert připravíme ze smetany, žloutků a vanilky, tentokrát ho ale doplníme zázvorem. Ten povaříme v cukrovém nálevu a část tekutiny přidáme do krému, zbytek využijeme na přípravu zázvorového karamelu. Dezert necháme vychladit a před podáváním přelijeme sladkou, lehce pikantní polevou.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 40 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

6 PORCE +

Kandovaný zázvor:

Krém:

Zázvorový karamel:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    526 KCal

    24 %

    22 %

  • Energie

    2202 KJ

    24 %

    22 %

  • Sacharidy

    41,0 g

    47 %

    41 %

  • Vláknina

    0,5 g

    2 %

    2 %

  • Bílkoviny

    3,8 g

    6 %

    6 %

  • Tuky

    38,6 g

    59 %

    55 %

  • nasycené

    24,5 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Zázvor očistíme a nakrájíme na drobné kousky. Cukr svaříme se 100 ml vody a přidáme zázvor. Povaříme na mírném ohni asi 10 minut doměkka.
  2. Obě smetany přivedeme k varu s cukrem a vanilkou. Necháme zchladnout na 80 °C a vmícháme žloutky. Přecedíme přes husté sítko a vmícháme asi 4 lžíce ze zázvorového nálevu.
  3. Směs rozlijeme do zapékacích misek a dáme do pekáčku s vodou. Pečeme při 160 °C asi 40 minut. Po upečení vyndáme misky z horké vodní lázně a necháme 3 hodiny vychladnout.
  4. Třtinový cukr roztavíme na světlý karamel a přidáme horký kandovaný zázvor i s nálevem. Zázvorový karamel necháme vychladnout a před podáváním nalijeme na krém.

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převod jednotek v kuchyni

Smetanovou směs necháme před vmícháním žloutků zchladnout přibližně na 80 °C, aby se žloutky nesrazily.

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