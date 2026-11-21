Ingredience
Postup
- Cukr, žloutky a vejce dáme do ohnivzdorné mísy. V hrnci přivedeme k varu vodu a položíme na něj připravenou mísu, za stálého míchání čekáme až směs dosáhne teploty 50 °C. Při vyšší teplotě se vejce srazí. Odstavíme a necháme vychladnout.
- Na vál prosejeme mouku a promícháme se zázvorem. Po částech přidáváme vyšlehanou vaječnou směs a vypracujeme na hladké těsto.
- Těsto ihned vyválíme na pomoučněném vále na sílu asi 3 mm. Vykrájíme požadované tvary a přemístíme je na plech vyložený pečicím papírem. Zbylé těsto po vykrájení již nerozvalujeme, odkrojky můžeme upéct, rozdrobit a použít jako drobenku na dozdobení různých dezertů.
- Vykrájené tvary necháme na plechu odležet při pokojové teplotě asi 5 hodin nebo i přes noc.
- Pečeme v předehřáté troubě při 170 °C cca 10 minut dozlatova. Po upečení necháme zcela vychladnout.