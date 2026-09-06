Ingredience
Postup
- Patizon opláchneme, osušíme a opatrně mu odkrojíme pokličku. Ostrou lžící nejprve odstraníme semínka, potom vydlabeme i většinu dužiny a jemně ji pokrájíme. Oloupanou cibuli oloupeme, nakrájíme najemno a zpěníme na másle. Přidáme dužinu patizonu, pepř, sůl a podusíme doměkka. Odstavíme a necháme vychladnout.
- Rohlíky nakrájíme na drobné kostičky, promícháme s olejem a pečeme v předehřáté troubě při 150 °C dozlatova. Nasypeme je do mísy, přimícháme 2 vejce, podušenou dužinu, pokrájenou petržel, sýry a smetanu. Opatrně promícháme, naplníme do patizonu a navrch rozklepneme vajíčko.
- Naplněný patizon potřeme olejem a pečeme v předehřáté troubě při 180°C asi 40 minut.