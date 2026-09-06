Zapečený patizon se sýrovou náplní: Jednoduchý recept z trouby

104 hodnocení (4,5)

Patizon nemusí skončit jen nakrájený na plátky a osmažený. V tomto receptu ho vydlabeme, naplníme směsí sýra, pečiva, vajec a podušené dužiny a necháme zapéct dozlatova.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 80 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    507 KCal

    23 %

    21 %

  • Energie

    2123 KJ

    23 %

    21 %

  • Sacharidy

    17,9 g

    20 %

    18 %

  • Vláknina

    1,9 g

    6 %

    6 %

  • Bílkoviny

    26,0 g

    41 %

    38 %

  • Tuky

    36,6 g

    56 %

    52 %

  • nasycené

    19,0 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Patizon opláchneme, osušíme a opatrně mu odkrojíme pokličku. Ostrou lžící nejprve odstraníme semínka, potom vydlabeme i většinu dužiny a jemně ji pokrájíme. Oloupanou cibuli oloupeme, nakrájíme najemno a zpěníme na másle. Přidáme dužinu patizonu, pepř, sůl a podusíme doměkka. Odstavíme a necháme vychladnout.
  2. Rohlíky nakrájíme na drobné kostičky, promícháme s olejem a pečeme v předehřáté troubě při 150 °C dozlatova. Nasypeme je do mísy, přimícháme 2 vejce, podušenou dužinu, pokrájenou petržel, sýry a smetanu. Opatrně promícháme, naplníme do patizonu a navrch rozklepneme vajíčko.
  3. Naplněný patizon potřeme olejem a pečeme v předehřáté troubě při 180°C asi 40 minut.

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převod jednotek v kuchyni

Patizon před plněním dobře vydlabejte, ale neodstraňujte dužinu až ke slupce, aby při pečení udržel svůj tvar.

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