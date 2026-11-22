Ingredience
Postup
- Mouku prosejeme s cukrem. Přidáme změklé máslo, žloutky, med, sodu, perníkové koření, kardamom, zázvor a vypracujeme na pevné těsto.
- Těsto necháme 24 hodin odležet v chladničce. Po odležení propracujeme a rozválíme na plát silný 4 mm. Z plátu těsta vykrájíme různé tvary. Rozložíme na plechy vyložené pečicím papírem.
- Pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 12 minut. Po upečení ihned potřeme rozšlehaným bílkem a necháme vychladnout.
- Z bílku, šťávy a prosátého cukru utřeme hladkou lesklou polevu, kterou naplníme do malého papírového sáčku a perníčky s ní ozdobíme.