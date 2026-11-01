Vídeňský štrúdl s vanilkovou omáčkou: Tradiční recept na tažený závin

1 hodnocení (5,0)

Křupavé, tenoučké těsto plněné šťavnatými jablky, skořicí, ořechy a rozinkami představuje naprostou klasiku, která nikdy nezklame. Když k tomuto tradičnímu vídeňskému závinu přidáte ještě jemnou teplou vanilkovou omáčku a kopu čerstvě ušlehané šlehačky, vytvoříte neodolatelný dezert pro jakoukoliv sváteční i víkendovou chvíli.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

bez odležení

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

Na těsto:

Na náplň:

Na vanilkovou omáčku:

Na dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    409 KCal

    19 %

    17 %

  • Energie

    1712 KJ

    19 %

    17 %

  • Sacharidy

    47,6 g

    54 %

    48 %

  • Vláknina

    3,7 g

    12 %

    12 %

  • Bílkoviny

    6,0 g

    9 %

    9 %

  • Tuky

    21,0 g

    32 %

    30 %

  • nasycené

    11,3 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Mouku prosejeme se solí, přidáme rozpuštěné máslo, vlažnou vodu s octem a těsto dobře propracujeme. Zabalíme do fólie a necháme při pokojové teplotě 30 minut odležet. Na pomoučněné desce rozválíme těsto na tenký plát, přikryjeme zahřátou utěrkou a necháme 15 minut odležet.
  2. Oloupaná jablka nakrájíme na plátky a pokapeme citrónovou šťávou. Plát těsta potřeme částí rozpuštěného másla, posypeme strouhankou a na ni rozložíme jablka. Dále posypeme oběma druhy cukru, skořicí, rozinkami, nasekanými ořechy a pomocí utěrky stočíme do závinu.
  3. Přendáme na plech, potřeme zbylým rozpuštěným máslem a pečeme při 180 °C asi 40 minut. Během pečení dvakrát potřeme rozpuštěným máslem. Z mléka, cukru a pudinkového prášku uvaříme krém. Odstavíme a necháme mírně vychladnout. Pak vlijeme tekutou smetanu a dobře promícháme. Závin nakrájíme na porce. Dáme na talířky, podlijeme omáčkou a ozdobíme smetanou vyšlehanou dotuha.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Strouhanku před posypáním těsta nejprve krátce opražte na pánvi na troše másla s kapkou rumu – nejenže nasaje přebytečnou šťávu z jablek, ale dodá celému závinu úžasně oříškovou vůni.

Autoři: ,
Vstoupit do diskuse

Podobné recepty

Tvarohová bábovka plněná krémem: Vláčný moučník s mascarpone

Proměňte klasické pečení v neobyčejný kulinářský zážitek! Nadýchané kakaové těsto s tvarohem v sobě...

Jablečný koláč na plech: Voňavý křehký koláč s jablky a rozinkami

Hledáte osvědčený recept na vláčný koláč, který provoní celou kuchyni? Tento je z křehkého těsta s...

Koblihy s džemem: Nadýchané domácí pečivo jako od babičky

Voní po másle, rumu a citrónové kůře a na patře se doslova rozplývají. Tyto domácí koblihy plněné...

Dýňové brownies: Vláčný čokoládový koláč s krémem z bílé čokolády

Milujete brownies, ale rádi byste zkusili podzimní obměnu? Toto dýňové brownies v sobě spojuje...

Halloweenské dýňové bábovičky: Roztomilé dýně s čokoládovou stopkou

Tyto vláčné dýňové bábovičky provoněné skořicí a ořechy si zamilují všichni koledníci i dospělí....

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.