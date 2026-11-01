Ingredience
Postup
- Mouku prosejeme se solí, přidáme rozpuštěné máslo, vlažnou vodu s octem a těsto dobře propracujeme. Zabalíme do fólie a necháme při pokojové teplotě 30 minut odležet. Na pomoučněné desce rozválíme těsto na tenký plát, přikryjeme zahřátou utěrkou a necháme 15 minut odležet.
- Oloupaná jablka nakrájíme na plátky a pokapeme citrónovou šťávou. Plát těsta potřeme částí rozpuštěného másla, posypeme strouhankou a na ni rozložíme jablka. Dále posypeme oběma druhy cukru, skořicí, rozinkami, nasekanými ořechy a pomocí utěrky stočíme do závinu.
- Přendáme na plech, potřeme zbylým rozpuštěným máslem a pečeme při 180 °C asi 40 minut. Během pečení dvakrát potřeme rozpuštěným máslem. Z mléka, cukru a pudinkového prášku uvaříme krém. Odstavíme a necháme mírně vychladnout. Pak vlijeme tekutou smetanu a dobře promícháme. Závin nakrájíme na porce. Dáme na talířky, podlijeme omáčkou a ozdobíme smetanou vyšlehanou dotuha.