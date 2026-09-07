Vepřové burgery s jablečným coleslawem: Šťavnatý burger s křenem a sýrem

1 hodnocení (4,0)

Vepřový burger dostane díky jablečnému coleslawu trochu svěžejší chuť. Masové karbanátky ochucené česnekem a křenem doplní křenová majonéza, nastrouhaný sýr a řeřicha, vše pak stačí poskládat do opečené housky.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 30 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Coleslaw:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    543 KCal

    25 %

    23 %

  • Energie

    2272 KJ

    25 %

    23 %

  • Sacharidy

    45,9 g

    52 %

    46 %

  • Vláknina

    4,2 g

    14 %

    14 %

  • Bílkoviny

    34,4 g

    55 %

    51 %

  • Tuky

    25,3 g

    39 %

    36 %

  • nasycené

    4,8 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Na jablečný coleslaw nakrájíme jablka na plátky a ty překrájíme na nudličky. V míse je smícháme s majonézou, citronovou šťávou, cukrem, solí, pepřem a necháme odležet.
  2. Vepřové maso, prolisovaný česnek, lžíci křenu, sůl a pepř propracujeme. Směs rozdělíme na čtyři stejně velké karbanátky. Zbylý křen smícháme s majonézou.
  3. Předehřejeme grilovací pánev. Rozpůlené housky potřeme olejem a opečeme řeznou stranou dolů. Pak vložíme olejem potřené karbanátky a pečeme je čtyři minuty z každé strany.
  4. Poloviny opečených housek potřeme křenovou majonézou, navrch položíme karbanátky, coleslaw, nastrouhaný sýr a snítky řeřichy a přiklopíme zbylými polovinami housek.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Karbanátky při opékání zbytečně nemačkejte, jinak z nich vyteče šťáva a burger bude sušší.

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