Ingredience
Postup
- Na jablečný coleslaw nakrájíme jablka na plátky a ty překrájíme na nudličky. V míse je smícháme s majonézou, citronovou šťávou, cukrem, solí, pepřem a necháme odležet.
- Vepřové maso, prolisovaný česnek, lžíci křenu, sůl a pepř propracujeme. Směs rozdělíme na čtyři stejně velké karbanátky. Zbylý křen smícháme s majonézou.
- Předehřejeme grilovací pánev. Rozpůlené housky potřeme olejem a opečeme řeznou stranou dolů. Pak vložíme olejem potřené karbanátky a pečeme je čtyři minuty z každé strany.
- Poloviny opečených housek potřeme křenovou majonézou, navrch položíme karbanátky, coleslaw, nastrouhaný sýr a snítky řeřichy a přiklopíme zbylými polovinami housek.