Vepřová roláda à la ptáček: Šťavnaté maso plněné vaječnou omeletou, párkem a okurkou

1 hodnocení (4,0)

Vychutnejte si oblíbenou klasiku v modernějším a jednodušším podání! Velký plát křehkého vepřového masa naplněný nadýchanou vaječnou omeletou, křupavou nakládanou okurkou, párkem a hořčicí v sobě ukrývá všechny chutě tradičního španělského ptáčka. Upečená dozlatova a přelitá voňavým výpekem s cibulkou a kmínem bude hvězdou každého oběda.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 100 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    890 KCal

    40 %

    37 %

  • Energie

    3725 KJ

    40 %

    37 %

  • Sacharidy

    7,7 g

    9 %

    8 %

  • Vláknina

    1,0 g

    3 %

    3 %

  • Bílkoviny

    49,6 g

    79 %

    73 %

  • Tuky

    37,5 g

    58 %

    54 %

  • nasycené

    12,5 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso rozkrojíme na plát o velikosti 20 x 30 cm, který paličkou ještě lehce rozklepeme. Osolíme ho, opepříme a potřeme hořčicí.
  2. Na větší pánvi s nepřilnavým povrchem opečeme plátky slaniny nejprve z jedné strany. Po otočení je zalijeme rozšlehanými vejci se špetkou soli a pepře. Připravíme omeletu, kterou necháme na talíři vychladnout.
  3. Omeletu poté rozložíme na připravené maso a naskládáme na ni vedle sebe párky a okurky v celku. Celý plát masa pevně stočíme do rolády a pomocí provázku dobře stáhneme.
  4. Připravenou roládu opečeme na sádle dozlatova, přihodíme nahrubo nakrájenou cibuli s kmínem a vše společně pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C asi 60 minut. Zhruba v polovině pečení roládu podlijeme vývarem nebo vodou a dopečeme ji doměkka. Hotovou roládu krájíme na plátky a podáváme např. s vařenou rýží.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pro ještě bohatší a hustší omáčku můžete cibuli na konci pečení lehce zaprášit lžičkou hladké mouky, krátce orestovat a znova podlít vývarem.

Autoři: ,
Vstoupit do diskuse

Podobné recepty

Krupicová kaše s kokosem: Sladká snídaně s čokoládou a medem

Hledáte tip na rychlou, hřejivou a neuvěřitelně voňavou snídani nebo sladkou večeři? Tato jemná...

Vepřová pečeně na rajčatech s fazolemi: Šťavnaté maso s pečenými bramborami

Dopřejte si dokonale šťavnaté vepřové maso pečené v rozvoněné rajčatové omáčce s česnekem, cibulí a...

Smažený plněný hermelín a americké brambory: Křupavý sýr s bylinkami a křupavou přílohou

Hledáte recept na dokonalou, hříšně dobrou večeři nebo oběd, kterému nikdo neodolá? Smažený plněný...

Gyros s paprikou: Pikantní směs v tortille s česnekovým dresinkem

Hledáte skvělý tip na rychlý, ale neuvěřitelně chutný oběd či večeři? Šťavnaté maso naložené v...

Špecle s houbami a sýrem: Domácí těstoviny s liškami

Toužíte po výjimečném jídle plném hřejivých chutí, které voní po lese a čerstvém tymiánu? Tyto...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.