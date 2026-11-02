Ingredience
Postup
- Maso rozkrojíme na plát o velikosti 20 x 30 cm, který paličkou ještě lehce rozklepeme. Osolíme ho, opepříme a potřeme hořčicí.
- Na větší pánvi s nepřilnavým povrchem opečeme plátky slaniny nejprve z jedné strany. Po otočení je zalijeme rozšlehanými vejci se špetkou soli a pepře. Připravíme omeletu, kterou necháme na talíři vychladnout.
- Omeletu poté rozložíme na připravené maso a naskládáme na ni vedle sebe párky a okurky v celku. Celý plát masa pevně stočíme do rolády a pomocí provázku dobře stáhneme.
- Připravenou roládu opečeme na sádle dozlatova, přihodíme nahrubo nakrájenou cibuli s kmínem a vše společně pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C asi 60 minut. Zhruba v polovině pečení roládu podlijeme vývarem nebo vodou a dopečeme ji doměkka. Hotovou roládu krájíme na plátky a podáváme např. s vařenou rýží.