Vepřová pečeně se zázvorovou marinádou: Recept s chilli, koriandrem a jarní cibulkou

1 hodnocení (5,0)

Vepřovou pečeni tentokrát necháme několik hodin odležet v marinádě ze zázvoru, sójové omáčky a dalších výrazných surovin. Maso pak upečeme dozlatova a ze zbylé marinády připravíme omáčku, kterou při podávání přelijeme přes nakrájené plátky. Nakonec přidáme jarní cibulku, chilli a koriandr a podáváme například s rýží.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

bez marinování masa

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na marinádu:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    314 KCal

    14 %

    13 %

  • Energie

    1316 KJ

    14 %

    13 %

  • Sacharidy

    14,1 g

    16 %

    14 %

  • Vláknina

    0,8 g

    3 %

    3 %

  • Bílkoviny

    47,2 g

    75 %

    69 %

  • Tuky

    7,7 g

    12 %

    11 %

  • nasycené

    1,8 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Na marinádu důkladně smícháme v misce všechny ingredience. Z masa odřízneme tučné okraje a šlachy. Osolíme, opepříme a vložíme do marinády. Necháme uležet několik hodin v lednici.
  2. Maso vyndáme a vložíme do pekáčku a pečeme při 220 °C asi 30 minut dozlatova. Vyndáme maso na prkénko a necháme odpočinout. Zakryjeme fólií a necháme odpočinout.
  3. Zbylou marinádu z masa pak dáme do hrnce a za občasného míchání na mírném ohni ji přivedeme k varu.
  4. Hotové maso nakrájíme na plátky a ty pak naskládáme na talíř. Maso přelijeme horkou marinádou, posypeme jarní cibulkou, chilli a koriandrem. Podáváme například s rýží.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Marinádu, ve které bylo syrové maso, vždy před podáváním důkladně povařte, aby byla bezpečná k jídlu.

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