Ingredience
Postup
- Na marinádu důkladně smícháme v misce všechny ingredience. Z masa odřízneme tučné okraje a šlachy. Osolíme, opepříme a vložíme do marinády. Necháme uležet několik hodin v lednici.
- Maso vyndáme a vložíme do pekáčku a pečeme při 220 °C asi 30 minut dozlatova. Vyndáme maso na prkénko a necháme odpočinout. Zakryjeme fólií a necháme odpočinout.
- Zbylou marinádu z masa pak dáme do hrnce a za občasného míchání na mírném ohni ji přivedeme k varu.
- Hotové maso nakrájíme na plátky a ty pak naskládáme na talíř. Maso přelijeme horkou marinádou, posypeme jarní cibulkou, chilli a koriandrem. Podáváme například s rýží.