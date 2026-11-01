Vepřová pečeně na rajčatech s fazolemi: Šťavnaté maso s pečenými bramborami

1 hodnocení (5,0)

Dopřejte si dokonale šťavnaté vepřové maso pečené v rozvoněné rajčatové omáčce s česnekem, cibulí a výživnými fazolemi. V kombinaci s dokřupava upečenými bramborami s vůní čerstvého rozmarýnu vytvoříte skvělé, hřejivé jídlo, které si zamiluje celá rodina.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

6 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    559 KCal

    25 %

    23 %

  • Energie

    2338 KJ

    25 %

    23 %

  • Sacharidy

    40,4 g

    46 %

    40 %

  • Vláknina

    22,1 g

    74 %

    74 %

  • Bílkoviny

    51,8 g

    82 %

    76 %

  • Tuky

    17,0 g

    26 %

    24 %

  • nasycené

    2,8 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso ze všech stran osolíme, opepříme a opečeme v kastrolu na olivovém oleji dozlatova, vyjmeme stranou.
  2. Do kastrolu po mase dáme nakrájenou cibuli a plátky česneku, restujeme 2 minuty, přidáme rajčata a trochu vody. Maso vrátíme zpět a vše pečeme ve vyhřáté troubě při 170 °C asi 30 minut.
  3. Mezitím brambory promícháme s olejem, solí, pepřem a nasekaným rozmarýnem, pečeme při 210 °C dokřupava.
  4. Pod maso do omáčky dáme fazole a prohřejeme, poté maso nakrájíme na plátky. Podáváme s omáčkou a pečenými bramborami.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Aby bylo maso po upečení maximálně šťavnaté a nevysušilo se, nezapomeňte ho na začátku zprudka opéct ze všech stran na rozpáleném oleji.

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