Ingredience
Postup
- Maso ze všech stran osolíme, opepříme a opečeme v kastrolu na olivovém oleji dozlatova, vyjmeme stranou.
- Do kastrolu po mase dáme nakrájenou cibuli a plátky česneku, restujeme 2 minuty, přidáme rajčata a trochu vody. Maso vrátíme zpět a vše pečeme ve vyhřáté troubě při 170 °C asi 30 minut.
- Mezitím brambory promícháme s olejem, solí, pepřem a nasekaným rozmarýnem, pečeme při 210 °C dokřupava.
- Pod maso do omáčky dáme fazole a prohřejeme, poté maso nakrájíme na plátky. Podáváme s omáčkou a pečenými bramborami.