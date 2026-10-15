Ingredience
Postup
- Maso omyjeme a na povrchu nařízneme v centimetrových rozestupech, osolíme. V pánvi nahřejeme sádlo nebo olej, vložíme do něj maso tukem dolů a cca 3-4 minuty opékáme. Mezitím očistíme houby a nakrájíme je na čtvrtky.
- Opečené maso otočíme a přidáme k němu houby. Dál opékáme, masem nehýbáme, houby občas promícháme vařečkou. Po asi 5 minutách maso vyjmeme, do pánve přidáme máslo a houby orestujeme dozlatova.
- Do pánve k houbám nalijeme smetanu, přivedeme k varu a necháme půl minuty pobublávat. Maso dáme do pekáčku tukovou vrstvou nahoru, přidáme houby i s omáčkou a pečeme v předehřáté troubě při 150 °C asi 40 minut.
- Upečené maso vyjmeme z trouby, zakryjeme a necháme 15 minut odležet. Poté ho nakrájíme na plátky. Podáváme například se šťouchaným bramborem.