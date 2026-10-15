Vepřová pečeně na houbách: Šťavnaté maso se smetanovou omáčkou

1 hodnocení (4,0)

Vepřovou pečeni nejprve opečeme na pánvi, přidáme houby a vše zalijeme smetanou. Maso pak dopečeme v troubě, kde se propojí s houbovou omáčkou a zůstane krásně šťavnaté. Podáváme ho nakrájené na plátky, ideálně se šťouchanými bramborami.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 70 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    365 KCal

    17 %

    15 %

  • Energie

    1525 KJ

    17 %

    15 %

  • Sacharidy

    1,8 g

    2 %

    2 %

  • Vláknina

    1,3 g

    4 %

    4 %

  • Bílkoviny

    42,7 g

    68 %

    63 %

  • Tuky

    20,2 g

    31 %

    29 %

  • nasycené

    8,0 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso omyjeme a na povrchu nařízneme v centimetrových rozestupech, osolíme. V pánvi nahřejeme sádlo nebo olej, vložíme do něj maso tukem dolů a cca 3-4 minuty opékáme. Mezitím očistíme houby a nakrájíme je na čtvrtky.
  2. Opečené maso otočíme a přidáme k němu houby. Dál opékáme, masem nehýbáme, houby občas promícháme vařečkou. Po asi 5 minutách maso vyjmeme, do pánve přidáme máslo a houby orestujeme dozlatova.
  3. Do pánve k houbám nalijeme smetanu, přivedeme k varu a necháme půl minuty pobublávat. Maso dáme do pekáčku tukovou vrstvou nahoru, přidáme houby i s omáčkou a pečeme v předehřáté troubě při 150 °C asi 40 minut.
  4. Upečené maso vyjmeme z trouby, zakryjeme a necháme 15 minut odležet. Poté ho nakrájíme na plátky. Podáváme například se šťouchaným bramborem.

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Po vytažení z trouby necháme maso přikryté alespoň 15 minut odpočívat, aby se šťáva při krájení tolik neuvolňovala.

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