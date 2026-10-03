Ingredience
Postup
- Plech vyložíme alobalem a položíme na něj mřížku. V misce smícháme třešňový džem a ocet. Panenku očistíme, osolíme a opepříme.
- Plátky slaniny položíme vedle sebe na pracovní plochu tak, aby se mírně překrývaly.
- Panenku položíme křížem na slaninu a zabalíme. Poté ji položíme na mřížku na plechu a pečeme při 220 °C asi 20 minut.
- Povrch panenky potřeme směsí džemu a octa, pečeme dalších asi 10 minut, nebo dokud nebude slanina křupavá a teploměr s okamžitým odečtem vložený do středu panenky neukáže 63 °C. Vyjmeme z trouby a necháme 3 minuty odležet.
- Fazolky očistíme a opečeme na oleji v pánvi, přidáme šalvěj, opékáme cca 5 minut a přidáme vývar, med a sůl. Vaříme asi 3 minuty a vmícháme mandle. Panenku nakrájíme a podáváme s fazolkami.