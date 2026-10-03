Vepřová panenka ve slanině: S medovými fazolkami chutná skvěle

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Vepřová panenka je libové maso, které si zaslouží šetrnou přípravu, aby zůstalo krásně šťavnaté. Když ji zabalíme do slaniny a potřeme směsí třešňového džemu a octa, získá výraznou chuť i křupavý povrch. Jako příloha se hodí fazolky s medem, šalvějí a mandlemi.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 45 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

2 PORCE +

Na fazolky:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    798 KCal

    36 %

    33 %

  • Energie

    3340 KJ

    36 %

    33 %

  • Sacharidy

    13,6 g

    15 %

    14 %

  • Vláknina

    8,5 g

    28 %

    28 %

  • Bílkoviny

    70,8 g

    112 %

    104 %

  • Tuky

    49,0 g

    75 %

    70 %

  • nasycené

    11,7 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Plech vyložíme alobalem a položíme na něj mřížku. V misce smícháme třešňový džem a ocet. Panenku očistíme, osolíme a opepříme.
  2. Plátky slaniny položíme vedle sebe na pracovní plochu tak, aby se mírně překrývaly.
  3. Panenku položíme křížem na slaninu a zabalíme. Poté ji položíme na mřížku na plechu a pečeme při 220 °C asi 20 minut.
  4. Povrch panenky potřeme směsí džemu a octa, pečeme dalších asi 10 minut, nebo dokud nebude slanina křupavá a teploměr s okamžitým odečtem vložený do středu panenky neukáže 63 °C. Vyjmeme z trouby a necháme 3 minuty odležet.
  5. Fazolky očistíme a opečeme na oleji v pánvi, přidáme šalvěj, opékáme cca 5 minut a přidáme vývar, med a sůl. Vaříme asi 3 minuty a vmícháme mandle. Panenku nakrájíme a podáváme s fazolkami.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Po upečení necháme panenku několik minut odpočinout, aby se šťáva v mase rovnoměrně rozložila a při krájení zbytečně nevytékala.

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