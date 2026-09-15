Ingredience
Nutriční hodnoty pro jednu porci
-
Kalorie
24429 KCal
1110 %
1018 %
-
Energie
102209 KJ
1110 %
1018 %
-
Sacharidy
89,9 g
102 %
90 %
-
Vláknina
5,2 g
17 %
17 %
-
Bílkoviny
66,4 g
105 %
98 %
-
Tuky
2639,5 g
4061 %
3771 %
-
nasycené
1589,8 g
-
trans-mastné
77,5 g
procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu
Postup
- Brambory uvaříme v osolené vodě doměkka, scedíme a necháme zchladnout. Větší brambory nakrájíme na kousky.
- Rajčata nakrájíme na kostičky, cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno. Rajčata s cibulí dáme do misky, ochutíme cukrem, vinným octem a solí, přilijeme olivový olej a promícháme.
- Maso nakrájíme na 12 stejných plátků. Povidla smícháme s olivovým olejem, brandy a růžovým pepřem. Marinádou potřeme maso a poté ho opečeme na másle ve středně rozpálené pánvi, kterou bude následně možné umístit do trouby. Maso opékáme asi 2 minuty a poté dáme na dalších 8 minut do trouby, kde ho dopečeme při 170 °C.
- Mezitím rozpálíme druhou pánev, přilijeme olivový olej a opečeme na něm brambory, osolíme a opepříme. Restujeme 5 minut, přidáme bylinky a restujeme další 2 minuty. Podáváme spolu se salátkem a masem.