Vepřová panenka v povidlové marinádě: Recept s růžovým pepřem a pečenými bramborami

1 hodnocení (4,0)

Vepřová panenka dostane v tomto receptu výraznější chuť díky marinádě z povidel, brandy, olivového oleje a růžového pepře. Maso nejprve opečeme na pánvi a potom krátce dopečeme v troubě, jako příloha poslouží opečené brambory s bylinkami a jednoduchý rajčatový salátek.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 40 min

bez chladnutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na přílohu:

Na salát:

Na přípravu masa:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    24429 KCal

    1110 %

    1018 %

  • Energie

    102209 KJ

    1110 %

    1018 %

  • Sacharidy

    89,9 g

    102 %

    90 %

  • Vláknina

    5,2 g

    17 %

    17 %

  • Bílkoviny

    66,4 g

    105 %

    98 %

  • Tuky

    2639,5 g

    4061 %

    3771 %

  • nasycené

    1589,8 g

  • trans-mastné

    77,5 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Brambory uvaříme v osolené vodě doměkka, scedíme a necháme zchladnout. Větší brambory nakrájíme na kousky.
  2. Rajčata nakrájíme na kostičky, cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno. Rajčata s cibulí dáme do misky, ochutíme cukrem, vinným octem a solí, přilijeme olivový olej a promícháme.
  3. Maso nakrájíme na 12 stejných plátků. Povidla smícháme s olivovým olejem, brandy a růžovým pepřem. Marinádou potřeme maso a poté ho opečeme na másle ve středně rozpálené pánvi, kterou bude následně možné umístit do trouby. Maso opékáme asi 2 minuty a poté dáme na dalších 8 minut do trouby, kde ho dopečeme při 170 °C.
  4. Mezitím rozpálíme druhou pánev, přilijeme olivový olej a opečeme na něm brambory, osolíme a opepříme. Restujeme 5 minut, přidáme bylinky a restujeme další 2 minuty. Podáváme spolu se salátkem a masem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Povidlovou marinádu na maso naneste v tenké vrstvě, při opékání by se kvůli cukru mohla začít příliš rychle připalovat.

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