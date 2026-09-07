Vepřová panenka se švestkovou omáčkou: Jemné maso s červeným vínem a fazolkami

1 hodnocení (4,0)

Vepřová panenka je hotová za pár minut a dobře si rozumí i s výraznějšími chutěmi. V tomto receptu ji doplní omáčka z povidel, červeného vína, skořice a zázvoru a jako příloha poslouží restované zelené fazolky s cibulkou.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 30 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    602 KCal

    27 %

    25 %

  • Energie

    2521 KJ

    27 %

    25 %

  • Sacharidy

    30,6 g

    35 %

    31 %

  • Vláknina

    7,3 g

    24 %

    24 %

  • Bílkoviny

    47,7 g

    76 %

    70 %

  • Tuky

    25,4 g

    39 %

    36 %

  • nasycené

    8,4 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Panenku nakrájíme na 12 kousků a dlaněmi je rozmáčkneme. Povidla přivedeme k varu společně s červeným vínem a pastou. Přidáme skořici, zázvor, sůl, pepř a vaříme 15 minut.
  2. Jakmile omáčka zhoustne, dáme ji stranou a zjemníme máslem. Fazolky očistíme, na 1 minutu povaříme ve vroucí osolené vodě a zchladíme je pod studenou tekoucí vodou.
  3. Oloupanou cibuli nakrájíme na měsíčky. Maso osolíme, opepříme a opékáme na oleji za častého otáčení asi 10 minut.
  4. Mezitím orestujeme nakrájenou cibulku, přidáme fazolky, osolíme a opepříme. Restujeme asi 4 minuty. Hotovou panenku podáváme s omáčkou a restovanými fazolkami.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Panenku při opékání často otáčejte, aby se propekla rovnoměrně a zůstala uvnitř šťavnatá.

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