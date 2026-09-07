Ingredience
Postup
- Panenku nakrájíme na 12 kousků a dlaněmi je rozmáčkneme. Povidla přivedeme k varu společně s červeným vínem a pastou. Přidáme skořici, zázvor, sůl, pepř a vaříme 15 minut.
- Jakmile omáčka zhoustne, dáme ji stranou a zjemníme máslem. Fazolky očistíme, na 1 minutu povaříme ve vroucí osolené vodě a zchladíme je pod studenou tekoucí vodou.
- Oloupanou cibuli nakrájíme na měsíčky. Maso osolíme, opepříme a opékáme na oleji za častého otáčení asi 10 minut.
- Mezitím orestujeme nakrájenou cibulku, přidáme fazolky, osolíme a opepříme. Restujeme asi 4 minuty. Hotovou panenku podáváme s omáčkou a restovanými fazolkami.