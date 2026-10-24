Ingredience
Postup
- Uvaříme si brambory v osolené vodě. Rozšťoucháme je společně s máslem, vejcem a solí. Bramborovou směs dáme do cukrářského sáčku a na plech s pečícím papírem tvoříme pusinky, které pečeme v předehřáté troubě při 200 °C cca 10 až 15 minut.
- Vepřovou panenku odblaníme, potřeme oleje, osolíme a opepříme. Na suché rozpálené pánvi opékáme ze všech stran dozlatova. Po opečení vložíme do předem vyhřáté trouby a pečeme při 160 °C 6 až 10 minut podle velikosti masa dorůžova. Panenku po vytažení z trouby necháme ještě chvíli odležet a poté krájíme.
- Na vinnou omáčku svaříme výpek z masa, červeného vína, medu a zredukujeme na polovinu. Nakonec zahustíme kouskem másla a podáváme s panenkou a bramborovými pusinkami. Dozdobíme klíčky hrášku, chilli vlasy a čerstvě mletým pepřem.