Vepřová panenka s vinnou omáčkou: S bramborovými pusinkami a medem

5 hodnocení (4,6)

Šťavnatou vepřovou panenku opečeme na pánvi a krátce dopečeme v troubě. Výpek proměníme v omáčku z červeného vína a medu, kterou zjemníme máslem. Jako přílohu připravíme bramborové pusinky, které díky pečení získají na povrchu zlatavou barvu.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

bez odležení

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

2 PORCE +

Na bramborové pusinky:

Na dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    1992 KCal

    91 %

    83 %

  • Energie

    8336 KJ

    91 %

    83 %

  • Sacharidy

    65,4 g

    74 %

    65 %

  • Vláknina

    4,0 g

    13 %

    13 %

  • Bílkoviny

    51,8 g

    82 %

    76 %

  • Tuky

    121,0 g

    186 %

    173 %

  • nasycené

    70,6 g

  • trans-mastné

    3,4 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Uvaříme si brambory v osolené vodě. Rozšťoucháme je společně s máslem, vejcem a solí. Bramborovou směs dáme do cukrářského sáčku a na plech s pečícím papírem tvoříme pusinky, které pečeme v předehřáté troubě při 200 °C cca 10 až 15 minut.
  2. Vepřovou panenku odblaníme, potřeme oleje, osolíme a opepříme. Na suché rozpálené pánvi opékáme ze všech stran dozlatova. Po opečení vložíme do předem vyhřáté trouby a pečeme při 160 °C 6 až 10 minut podle velikosti masa dorůžova. Panenku po vytažení z trouby necháme ještě chvíli odležet a poté krájíme.
  3. Na vinnou omáčku svaříme výpek z masa, červeného vína, medu a zredukujeme na polovinu. Nakonec zahustíme kouskem másla a podáváme s panenkou a bramborovými pusinkami. Dozdobíme klíčky hrášku, chilli vlasy a čerstvě mletým pepřem.

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Panenku po vytažení z trouby necháme několik minut odpočinout, aby se šťáva při krájení neuvolnila hned na prkénko.

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