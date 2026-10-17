Vepřová panenka s pepřovou omáčkou: Recept se slaninou a kroketami

27 hodnocení (4,6)

Vepřovou panenku potřeme hořčicí, obalíme plátky slaniny a nejprve ji opečeme na pánvi, aby se maso zatáhlo. V troubě ji pak jen krátce dopečeme a ze stejné pánve připravíme smetanovou pepřovou omáčku, která se hodí ke šťavnatému masu i křupavým kroketám.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 40 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    397 KCal

    18 %

    17 %

  • Energie

    1663 KJ

    18 %

    17 %

  • Sacharidy

    8,5 g

    10 %

    8 %

  • Vláknina

    2,7 g

    9 %

    9 %

  • Bílkoviny

    37,4 g

    59 %

    55 %

  • Tuky

    24,3 g

    37 %

    35 %

  • nasycené

    10,3 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Panenku očistíme, osolíme a opepříme, potřeme hořčicí a zabalíme do slaniny. Poté ji opečeme ze všech stran na lžíci oleje a přendáme do pekáčku. Pečeme při 180 °C asi 7 minut, vyjmeme a necháme 5 minut odležet.
  2. Do pánve po panence dáme zbylou hořčici a scezený pepř, necháme rozvonět, zalijeme vývarem, smetanou a pár minut povaříme. Dochutíme solí s pepřem.
  3. Maso nakrájíme na plátky, podáváme spolu s kroketami, které připravíme podle návodu na obalu a přelijeme pepřovou omáčkou.

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Panenku po vytažení z trouby nechte několik minut odpočinout, šťáva se v mase lépe rozloží a při krájení zůstane uvnitř.

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