Ingredience
Postup
- Panenku očistíme, osolíme a opepříme, potřeme hořčicí a zabalíme do slaniny. Poté ji opečeme ze všech stran na lžíci oleje a přendáme do pekáčku. Pečeme při 180 °C asi 7 minut, vyjmeme a necháme 5 minut odležet.
- Do pánve po panence dáme zbylou hořčici a scezený pepř, necháme rozvonět, zalijeme vývarem, smetanou a pár minut povaříme. Dochutíme solí s pepřem.
- Maso nakrájíme na plátky, podáváme spolu s kroketami, které připravíme podle návodu na obalu a přelijeme pepřovou omáčkou.