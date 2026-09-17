Veganské bolognese s čočkou: Recept s hříbky a rajčatovou omáčkou

1 hodnocení (5,0)

Bolognese nemusí být vždy z mletého masa. V této verzi ho nahradí čočka a sušené hříbky, které spolu s kořenovou zeleninou, rajčatovou omáčkou a kořením vytvoří výraznou omáčku k těstovinám. Celé jídlo připravíme bez živočišných surovin.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    907 KCal

    41 %

    38 %

  • Energie

    3793 KJ

    41 %

    38 %

  • Sacharidy

    161,0 g

    183 %

    161 %

  • Vláknina

    24,3 g

    81 %

    81 %

  • Bílkoviny

    34,9 g

    55 %

    51 %

  • Tuky

    9,1 g

    14 %

    13 %

  • nasycené

    1,2 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Sušené hříbky zalijeme 100 ml vroucí vody a necháme 30 minut odstát, slijeme a vodu uchováme. V pánvi nahřejeme olej, přidáme nasekanou šalotku a nakrájený celer s mrkví. Restujeme asi 10 minut dozlatova.
  2. Do pánve přidáme česnek, uzenou papriku, bobkový list a tymián, restujeme asi minutu, dále zarestujeme protlak, přimícháme okapanou čočku a nakrájené namočené houby, osolíme, opepříme. Přimícháme omáčku marinara a vodu z hub, vše přivedeme k varu a vaříme za občasného míchání asi 10 minut. Těstoviny uvaříme podle návodu na obalu.
  3. Směs v pánvi ochutíme sójovou omáčku a octem, bobkový list odstraníme. Omáčku prohříváme na mírném ohni a přimícháme uvařené těstoviny. Vaříme 3 minuty. Při podávání posypeme petrželkou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Vodu, ve které se namáčely sušené hříbky, nevylévejte – přidejte ji do omáčky, dodá jí výraznější houbovou chuť.

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