Ingredience
Postup
- Sušené hříbky zalijeme 100 ml vroucí vody a necháme 30 minut odstát, slijeme a vodu uchováme. V pánvi nahřejeme olej, přidáme nasekanou šalotku a nakrájený celer s mrkví. Restujeme asi 10 minut dozlatova.
- Do pánve přidáme česnek, uzenou papriku, bobkový list a tymián, restujeme asi minutu, dále zarestujeme protlak, přimícháme okapanou čočku a nakrájené namočené houby, osolíme, opepříme. Přimícháme omáčku marinara a vodu z hub, vše přivedeme k varu a vaříme za občasného míchání asi 10 minut. Těstoviny uvaříme podle návodu na obalu.
- Směs v pánvi ochutíme sójovou omáčku a octem, bobkový list odstraníme. Omáčku prohříváme na mírném ohni a přimícháme uvařené těstoviny. Vaříme 3 minuty. Při podávání posypeme petrželkou.