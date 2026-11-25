Ingredience
Postup
- Z másla, hnědého cukru, hladké mouky a špetky soli vypracujeme těsto. Těsto zabalíme do potravinářské fólie a uložíme ho na 10 minut ztuhnout do chladničky. Poté ho vyválíme mezi dvěma archy pečícího papíru dotenka, cca 2 mm. Těsto i s pečicími papíry vložíme opět na 10 minut do chladničky. Potom kruhovým vykrajovátkem o průměru 3 cm vykrajujeme kolečka. Vykrájená kolečka zamrazíme.
- Máslo, vodu, mléko, cukr a sůl dáme do hrnce a přivedeme k varu. Do misky prosejeme hladkou mouku. Jakmile mléko začne vřít, stáhneme z ohně a vsypeme prosátou mouku. Dobře promícháme a vrátíme zpět. Na mírném ohni a za stálého míchání vaříme, dokud se těsto začne odlepovat od stěn hrnce a na dně hrnce se začne tvořit bílý povlak.
- Těsto stáhneme z ohně a necháme zhruba 5 minut vychladnout. Potom přimícháme vejce, jedno po druhém. Hladké těsto přendáme do cukrářského sáčku a na plech vyložený pečicím papírem nastříkáme pusinky o průměru 3 cm. Na každou pusinku položíme zmrzlé kolečko z cukrového těsta. Pečeme v předehřáté troubě při 210 °C prvních 10 minut, potom stáhneme teplotu na 180 °C a pečeme dalších 10 minut.
- Troubu neotvíráme. Pečeme do zlatohněda. Po upečení necháme vychladnout na mřížce. Smetanu s cukrem vyšleháme dotuha a naplníme jí cukrářský sáček s hvězdicovou koncovkou. Vršek upečených bulek seřízneme, dovnitř vložíme malinu a nastříkáme šlehačku. Na šlehačku položíme vršek bulky a dozdobíme malou pusinkou šlehačky, malinou, pistáciemi a tymiánem.