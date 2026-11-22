Ingredience
Postup
- Vejce vyšleháme s cukrem do pěny. Čokoládu rozpustíme a vyšleháme s máslem do pěny. Obě hmoty spojíme a vmícháme prosátou mouku s kypřicím práškem. Hotové těsto rozetřeme do pekáčku (30x25 cm) vymazaného tukem a vysypaného moukou. Pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 30 minut. Po upečení necháme vychladnout v pekáčku a nakrájíme na kousky asi 2x2 cm.
- Z mléka, cukru a pudinkového prášku uvaříme hustý krém. Do horkého krému přidáme na kousky nakrájenou čokoládu a za stálého míchání necháme vychladnout. Do vychladlého pudinku přimícháme vyšlehanou šlehačku.
- Smetanu vyšleháme s vanilkovým cukrem na pevnou šlehačku. Do vysoké skleněné nádoby vrstvíme korpus, který pokapeme likérem, čokoládový krém, korpus, čokoládový krém, šlehačku a korpus. Posypeme vrstvou oříšků a přidáme korpus, opět zakápneme likérem. Jako poslední vrstvu dáme šlehačku, posypeme ořechy a malinami.