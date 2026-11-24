Ingredience
Postup
- Pomeranče důkladně omyjeme a nakrájíme na 5 mm silné plátky. Do hrnce nalijeme 400 ml vody a přivedeme k varu, přidáme kolečka a asi 2 minuty povaříme. Poté je vyjmeme a necháme okapat.
- Do hrnce nalijeme 200 ml vody a vsypeme 200 g cukru, přivedeme k varu, přidáme kolečka, promícháme a ztlumíme teplotu. Vaříme asi 20 minut. Poté kolečka vyndáme a rozložíme je na mřížku. Roztok uchováme stranou. Pomeranče poté sušíme v troubě při pootevřených dvířkách a teplotě 60 °C asi 60 minut.
- Do roztoku, který jsme si dali stranou po částech namočíme rozmarýn a brusinky. Okapané větvičky a brusinky rozložíme na plech vyložený pečicím papírem a necháme 30 minut zaschnout. Poté větvičky, brusinky a část kandovaných pomerančů obalíme v krupicovém cukru. Vše necháme 30 minut zaschnout.
- Bílky šleháme při nízkých otáčkách tak dlouho, až se při vytažení metel začnou tvořit tuhé špičky, poté postupně přidáváme cukr a nakonec škrob s octem, prošleháme zlehka a na závěr pomalu přimícháme ořechy.
- Pomocí cukrářského sáčku s řezanou trubičkou nastříkáme směs na plech do kruhu o průměru cca 18 cm. Troubu ztlumíme na 110 °C a Pavlovu pečeme při 150 °C cca 80 minut. Poté troubu vypneme a korpus v ní necháme úplně vychladnout. Těsně před podáváním vyšleháme smetanu s cukrem dotuha a pomocí stěrky přimícháme mascarpone. Krém naneseme na upečený korpus a dozdobíme pomeranči, brusinkami a rozmarýnem obaleným v cukru. Ihned podáváme.