Vajíčková kari miska: Krémová omáčka se špenátem a hráškem

1 hodnocení (4,0)

Vejce natvrdo s jemnou kari omáčkou, hráškem, špenátem a na másle opečenou mrkví. Se smetanou a vývarem vznikne krémový základ, který je nejlepší podávat divokou rýží. Sezamová semínka a hráškové výhonky dodají jídlu zajímavou chuť i kontrast v textuře.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 25 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    319 KCal

    15 %

    13 %

  • Energie

    1337 KJ

    15 %

    13 %

  • Sacharidy

    16,0 g

    18 %

    16 %

  • Vláknina

    6,2 g

    21 %

    21 %

  • Bílkoviny

    13,5 g

    21 %

    20 %

  • Tuky

    21,1 g

    33 %

    30 %

  • nasycené

    10,3 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Vejce uvaříme natvrdo a oloupeme je. Oloupeme také mrkve a nakrájíme na tenké hranolky. Mrkev dáme na pánev spolu s 1 lžící másla, opékáme 5 minut a odložíme. Špenát omyjeme.
  2. Na pánvi opečeme na zbylé másle mouku. Za stálého míchání přilijeme vývar a smetanu na vaření, přimícháme kari koření.
  3. Do omáčky přidáme hrášek se špenátem a vaříme pod pokličkou na mírném ohni asi 5 minut.
  4. Vejce rozpůlíme a přidáme je spolu s mrkví a sezamovými semínky k omáčce, krátce prohřejeme. Servírujeme s divokou rýží a hráškovými výhonky.

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Mouku na másle opékáme jen krátce a vývar přiléváme postupně za stálého míchání, aby omáčka zůstala hladká bez hrudek.

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