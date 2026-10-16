Ingredience
Postup
- Vejce uvaříme natvrdo a oloupeme je. Oloupeme také mrkve a nakrájíme na tenké hranolky. Mrkev dáme na pánev spolu s 1 lžící másla, opékáme 5 minut a odložíme. Špenát omyjeme.
- Na pánvi opečeme na zbylé másle mouku. Za stálého míchání přilijeme vývar a smetanu na vaření, přimícháme kari koření.
- Do omáčky přidáme hrášek se špenátem a vaříme pod pokličkou na mírném ohni asi 5 minut.
- Vejce rozpůlíme a přidáme je spolu s mrkví a sezamovými semínky k omáčce, krátce prohřejeme. Servírujeme s divokou rýží a hráškovými výhonky.