Ingredience
Postup
- Z mouky, tvarohu, másla a kypřicího prášku do pečiva vypracujeme vláčné těsto, které necháme 30 minut odležet. Vejce rozklepneme a oddělíme žloutky od bílků. Bílky vyšleháme s vanilkovým cukrem dotuha.
- Tvaroh utřeme se žloutky, moučkovým cukrem a nastrouhanou citrónovou kůrou. Rozinky opláchneme, necháme okapat a přidáme do tvarohové směsi. Nakonec zlehka vmícháme sníh.
- Těsto rozválíme na plát silný 5 mm.
- Do středu naneseme náplň, okraj těsta přehneme přes náplň a celý plát stočíme do závinu. Závin opatrně přeneseme na plech vymazaný tukem a potřeme prošlehaným vejcem. Pečeme ve vyhřáté troubě při 170 °C asi 35 minut dozlatova. Necháme vychladnout, posypeme moučkovým cukrem a nakrájíme na porce.