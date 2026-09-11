Tvarohový štrúdl: Jednoduchý recept s rozinkami a citronovou kůrou

1 hodnocení (5,0)

Klasický štrúdl nemusí být vždy jen s jablky. Tentokrát ho naplníme jemnou tvarohovou směsí se žloutky, rozinkami, vanilkovým cukrem a citronovou kůrou. Z jednoduchého těsta pak upečeme závin, který po vychladnutí stačí pocukrovat a nakrájet.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

bez odležení

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

16 PORCE +

Na těsto:

Na náplň:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    323 KCal

    15 %

    13 %

  • Energie

    1351 KJ

    15 %

    13 %

  • Sacharidy

    32,2 g

    37 %

    32 %

  • Vláknina

    1,0 g

    3 %

    3 %

  • Bílkoviny

    10,8 g

    17 %

    16 %

  • Tuky

    16,5 g

    25 %

    24 %

  • nasycené

    9,6 g

  • trans-mastné

    0,4 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Z mouky, tvarohu, másla a kypřicího prášku do pečiva vypracujeme vláčné těsto, které necháme 30 minut odležet. Vejce rozklepneme a oddělíme žloutky od bílků. Bílky vyšleháme s vanilkovým cukrem dotuha.
  2. Tvaroh utřeme se žloutky, moučkovým cukrem a nastrouhanou citrónovou kůrou. Rozinky opláchneme, necháme okapat a přidáme do tvarohové směsi. Nakonec zlehka vmícháme sníh.
  3. Těsto rozválíme na plát silný 5 mm.
  4. Do středu naneseme náplň, okraj těsta přehneme přes náplň a celý plát stočíme do závinu. Závin opatrně přeneseme na plech vymazaný tukem a potřeme prošlehaným vejcem. Pečeme ve vyhřáté troubě při 170 °C asi 35 minut dozlatova. Necháme vychladnout, posypeme moučkovým cukrem a nakrájíme na porce.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Rozinky můžete před přidáním do náplně na několik minut namočit do rumu, budou měkčí a štrúdl získá výraznější chuť.

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