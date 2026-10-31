Tvarohová bábovka plněná krémem: Vláčný moučník s mascarpone

1 hodnocení (5,0)

Proměňte klasické pečení v neobyčejný kulinářský zážitek! Nadýchané kakaové těsto s tvarohem v sobě ukrývá sametově jemnou náplň z mascarpone a šlehačky. Tato luxusní plněná bábovka přelitá hořkou čokoládou vypadá na řezu skvěle a zůstává dokonale vláčná i po několika dnech.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 90 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

10 PORCE +

Náplň:

Na polevu:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    482 KCal

    22 %

    20 %

  • Energie

    2016 KJ

    22 %

    20 %

  • Sacharidy

    47,3 g

    54 %

    47 %

  • Vláknina

    2,3 g

    8 %

    8 %

  • Bílkoviny

    14,8 g

    24 %

    22 %

  • Tuky

    25,7 g

    40 %

    37 %

  • nasycené

    11,4 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Tvaroh promícháme se šlehačkou a zlehka prošleháme. Oddělíme žloutky od bílků. Bílky vyšleháme se solí a s třetinou cukru do pevného sněhu. Žloutky vyšleháme se zbytkem cukrem do pěny, do které postupně zašleháme po částech olej. Mouku prosejeme s kakaem a promícháme s kypřícím práškem. Do žloutkové pěny vmícháme pomocí gumové stěrky tvarohovou pěnu. Pak zapracujeme střídavě po částech moučnou směs a sníh. Končíme sněhem
  2. Tvaroh dobře promícháme s mascarpone a šlehačkou, pak přidáme žloutek a cukr. Tvarohovou směs naplníme do cukrářského sáčku.
  3. Dvě třetiny těsta naplníme do formy důkladně vymazané máslem. Stěrkou ho rozprostřeme po stěnách formy, do středu nastříkáme tvarohovou náplň a překryjeme ji zbytkem těsta. Pečeme v předehřáté troubě při 170 °C asi 45 minut (dokonalé propečení zkontrolujeme špejlí). Po upečení necháme bábovku vychladnout na pokojovou teplotu a pak opatrně vyklopíme.
  4. 4. Rozpustíme čokoládu s máslem a povrch vychladlé bábovky ozdobně přelijeme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Při vrstvení těsta dbejte na to, aby tvarohová náplň nikde nedoléhala až k okrajům formy, kakaové těsto ji musí ze všech stran spolehlivě uzavřít.

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