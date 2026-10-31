Ingredience
Postup
- Tvaroh promícháme se šlehačkou a zlehka prošleháme. Oddělíme žloutky od bílků. Bílky vyšleháme se solí a s třetinou cukru do pevného sněhu. Žloutky vyšleháme se zbytkem cukrem do pěny, do které postupně zašleháme po částech olej. Mouku prosejeme s kakaem a promícháme s kypřícím práškem. Do žloutkové pěny vmícháme pomocí gumové stěrky tvarohovou pěnu. Pak zapracujeme střídavě po částech moučnou směs a sníh. Končíme sněhem
- Tvaroh dobře promícháme s mascarpone a šlehačkou, pak přidáme žloutek a cukr. Tvarohovou směs naplníme do cukrářského sáčku.
- Dvě třetiny těsta naplníme do formy důkladně vymazané máslem. Stěrkou ho rozprostřeme po stěnách formy, do středu nastříkáme tvarohovou náplň a překryjeme ji zbytkem těsta. Pečeme v předehřáté troubě při 170 °C asi 45 minut (dokonalé propečení zkontrolujeme špejlí). Po upečení necháme bábovku vychladnout na pokojovou teplotu a pak opatrně vyklopíme.
- 4. Rozpustíme čokoládu s máslem a povrch vychladlé bábovky ozdobně přelijeme.