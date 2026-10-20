Ingredience
Postup
- Z mouky másla a soli vypracujeme drobenku. Poté přidáme jogurt a vymícháme hladké těsto, které uložíme do chladničky odležet.
- Vejce, mléko, špetku soli a pepře společně prošleháme a přidáme nasekané bylinky. Rajčata rozpůlíme a tuňáka scedíme.
- Odpočaté těsto vyválíme a vložíme do vymazané formy na quiche (26 cm). Dno propícháme vidličkou a zatížíme suchými fazolemi. Korpus pečeme při 180 °C asi 12 minut.
- Předpečený korpus potřeme hořčicí, rozložíme na něj tuňáka s rajčaty, přelijeme vaječnou směsí a posypeme strouhaným sýrem. Koláč pečeme při 180 °C 40 – 45 minut. Hotový quiche ozdobíme bylinkami a podáváme např. s listovým salátkem.