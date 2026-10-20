Tuňákový quiche s hořčicí: Slaný koláč s rajčaty a sýrem

1 hodnocení (5,0)

Křehký korpus z máslového těsta naplníme tuňákem, rajčaty a vaječnou směsí s čerstvými bylinkami. Hořčice dodá náplni výraznější chuť a strouhaný sýr se při pečení postará o zlatavou vrstvu na povrchu. Quiche můžeme podávat teplý i vychladlý, například s lehkým listovým salátem.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 80 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

8 PORCE +

Na těsto:

Na náplň:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    319 KCal

    15 %

    13 %

  • Energie

    1335 KJ

    15 %

    13 %

  • Sacharidy

    22,2 g

    25 %

    22 %

  • Vláknina

    1,9 g

    6 %

    6 %

  • Bílkoviny

    16,2 g

    26 %

    24 %

  • Tuky

    18,0 g

    28 %

    26 %

  • nasycené

    9,3 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Z mouky másla a soli vypracujeme drobenku. Poté přidáme jogurt a vymícháme hladké těsto, které uložíme do chladničky odležet.
  2. Vejce, mléko, špetku soli a pepře společně prošleháme a přidáme nasekané bylinky. Rajčata rozpůlíme a tuňáka scedíme.
  3. Odpočaté těsto vyválíme a vložíme do vymazané formy na quiche (26 cm). Dno propícháme vidličkou a zatížíme suchými fazolemi. Korpus pečeme při 180 °C asi 12 minut.
  4. Předpečený korpus potřeme hořčicí, rozložíme na něj tuňáka s rajčaty, přelijeme vaječnou směsí a posypeme strouhaným sýrem. Koláč pečeme při 180 °C 40 – 45 minut. Hotový quiche ozdobíme bylinkami a podáváme např. s listovým salátkem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Korpus předpečeme zatížený suchými fazolemi, aby se dno při pečení nenafouklo a zůstalo pevné.

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