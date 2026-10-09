Ingredience
Postup
- Do misky dáme okapaného tuňáka. Přidáme majonézu, nadrobno nakrájenou bílou část jarních cibulek a lučinu. Důkladně promícháme. Pomazánku nakonec dochutíme citronovou šťávou, solí a pepřem.
- Ve velké míse promícháme vodu, droždí, cukr a 10 g hladké mouky. Necháme chvíli stát a po chvíli vmícháme olej a ocet. Postupně přidáváme do směsi zbytek hladké mouky a špaldovou mouku smíchané se solí a důkladně propracujeme. Nakonec do těsta přidáme bylinky a větší část slunečnicových semínek. Těsto necháme na teplém místě kynout asi 40 minut. Po této době by mělo zdvojnásobit svůj objem.
- Poté ho rozdělíme na 2 části, dáme do dvou tukem vymazaných chlebíčkových forem a na povrchu posypeme zbylými slunečnicovými semínky. Těsto necháme ještě chvíli kynout. Chleby pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 50 minut. Po upečení je vyklopíme na mřížku a necháme vychladnout.