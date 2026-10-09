Tuňáková pomazánka s domácím chlebem

188 hodnocení (4,5)

Tuňák, lučina, majonéza a jarní cibulka tvoří základ pomazánky, kterou dochutíme citronovou šťávou a pepřem. Podáváme ji s domácím chlebem se špaldovou moukou, bylinkami a slunečnicovými semínky. Hodí se ke svačině, večeři i na pohoštění pro návštěvu.

Stupeň obtížnosti

Náročné

Vaření 140 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

8 PORCE +

Pomazánka:

Chléb:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    418 KCal

    19 %

    17 %

  • Energie

    1749 KJ

    19 %

    17 %

  • Sacharidy

    62,9 g

    71 %

    63 %

  • Vláknina

    5,4 g

    18 %

    18 %

  • Bílkoviny

    15,5 g

    25 %

    23 %

  • Tuky

    10,5 g

    16 %

    15 %

  • nasycené

    1,2 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Do misky dáme okapaného tuňáka. Přidáme majonézu, nadrobno nakrájenou bílou část jarních cibulek a lučinu. Důkladně promícháme. Pomazánku nakonec dochutíme citronovou šťávou, solí a pepřem.
  2. Ve velké míse promícháme vodu, droždí, cukr a 10 g hladké mouky. Necháme chvíli stát a po chvíli vmícháme olej a ocet. Postupně přidáváme do směsi zbytek hladké mouky a špaldovou mouku smíchané se solí a důkladně propracujeme. Nakonec do těsta přidáme bylinky a větší část slunečnicových semínek. Těsto necháme na teplém místě kynout asi 40 minut. Po této době by mělo zdvojnásobit svůj objem.
  3. Poté ho rozdělíme na 2 části, dáme do dvou tukem vymazaných chlebíčkových forem a na povrchu posypeme zbylými slunečnicovými semínky. Těsto necháme ještě chvíli kynout. Chleby pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 50 minut. Po upečení je vyklopíme na mřížku a necháme vychladnout.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pomazánku necháme před podáváním alespoň 20 minut v lednici, aby se chutě propojily, a domácí chléb krájíme až po úplném vychladnutí.

Autor:

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