Tiramisu dort: Kávový dezert s mascarpone a čokoládovými piškoty

4 hodnocení (4,0)

Klasické tiramisu v podobě dortu s kakaovým korpusem, krémem z mascarpone a piškoty namočenými v kávě s likérem. Jednotlivé vrstvy necháme v chladničce ztuhnout a boky dortu ozdobíme čokoládovými piškoty. Na závěr přidáme krémové pusinky a poprášíme je kakaem.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 80 min

bez tuhnutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

16 PORCE +

Na korpus:

Na náplň:

Na dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    394 KCal

    18 %

    16 %

  • Energie

    1650 KJ

    18 %

    16 %

  • Sacharidy

    42,9 g

    49 %

    43 %

  • Vláknina

    1,0 g

    3 %

    3 %

  • Bílkoviny

    8,5 g

    13 %

    12 %

  • Tuky

    20,7 g

    32 %

    30 %

  • nasycené

    12,0 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Vejce vyšleháme s cukrem do pěny. Vmícháme prosátou mouku s kakaem a hotové těsto naplníme do dortové formy (24 cm). Pečeme v předehřáté troubě při 160 °C asi 40 minut. Po upečení necháme vychladnout ve formě a vyklopíme. Vodorovně rozkrojíme na dva díly. Spodní díl korpusu vložíme na dno formy.
  2. Mascarpone smícháme se sýrem, oběma cukry a vyšlehanou šlehačkou. Espreso smícháme s amerettem a vínem.
  3. Na korpus rozetřeme část náplně a rozložíme část piškotů namočených v kávové směsi. Rozetřeme opět část krému a rozložíme piškoty, přidáme krém. Zakončíme korpusem, který potřeme krémem a dort necháme ztuhnout v chladničce, poté sejmeme formu.
  4. Zbylé piškoty rozložíme těsně vedle sebe na pečicí papír. Čokoládu rozpustíme a naplníme do papírového kornoutku. Piškoty ozdobně přestříkáme a připevníme okolo dortu.
  5. Zbylý krém naplníme do cukrářského sáčku s hladkou trubičkou a nastříkáme na povrch pusinky. Před podáváním posypeme kakaem.

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Kávovou směs necháme před namáčením piškotů vychladnout, aby se nerozmáčely a dobře držely tvar.

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