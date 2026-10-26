Ingredience
Postup
- Vejce vyšleháme s cukrem do pěny. Vmícháme prosátou mouku s kakaem a hotové těsto naplníme do dortové formy (24 cm). Pečeme v předehřáté troubě při 160 °C asi 40 minut. Po upečení necháme vychladnout ve formě a vyklopíme. Vodorovně rozkrojíme na dva díly. Spodní díl korpusu vložíme na dno formy.
- Mascarpone smícháme se sýrem, oběma cukry a vyšlehanou šlehačkou. Espreso smícháme s amerettem a vínem.
- Na korpus rozetřeme část náplně a rozložíme část piškotů namočených v kávové směsi. Rozetřeme opět část krému a rozložíme piškoty, přidáme krém. Zakončíme korpusem, který potřeme krémem a dort necháme ztuhnout v chladničce, poté sejmeme formu.
- Zbylé piškoty rozložíme těsně vedle sebe na pečicí papír. Čokoládu rozpustíme a naplníme do papírového kornoutku. Piškoty ozdobně přestříkáme a připevníme okolo dortu.
- Zbylý krém naplníme do cukrářského sáčku s hladkou trubičkou a nastříkáme na povrch pusinky. Před podáváním posypeme kakaem.