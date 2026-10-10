Telecí rolky se zelenými fazolkami: Slavnostní oběd s gratinovanými bramborami

1 hodnocení (4,0)

Plátky telecího masa naplníme směsí mletého masa, šalotky, česneku a bylinek, pevně zarolujeme a pomalu dusíme v zeleninové omáčce s bílým vínem. Jako přílohu připravíme gratinované brambory se smetanou a sýrem a zelené fazolky opečené na másle s česnekem. Je to vydatné jídlo, které se hodí i na slavnostnější oběd.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 90 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na rolky:

Na omáčku:

Na gratinovaný brambor:

Na fazolky:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    1204 KCal

    55 %

    50 %

  • Energie

    5038 KJ

    55 %

    50 %

  • Sacharidy

    89,8 g

    102 %

    90 %

  • Vláknina

    35,6 g

    119 %

    119 %

  • Bílkoviny

    86,4 g

    137 %

    127 %

  • Tuky

    45,6 g

    70 %

    65 %

  • nasycené

    24,8 g

  • trans-mastné

    0,5 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. V malém kastrůlku rozpustíme máslo, přidáme šalotku a česnek a restujeme. Po chvilce směs odstavíme a necháme vychladnout. V míse smícháme obě mletá masa se šalotkou, přidáme vejce, víno, petrželku, dochutíme solí a pepřem a vše důkladně smícháme.
  2. Telecí maso rozprostřeme na pracovní desku a paličkou naklepeme. Plátky osolíme, opepříme a naneseme na ně masovou směs. Pevně je zarolujeme a ovážeme provázkem. Rolky opečeme na troše oleje ze všech stran a vyjmeme je. Do stejné pánve dáme přepuštěné máslo, cibuli, mrkev, řapíkatý celer a 5 minut restujeme. Poté zalijeme bílým vínem, přidáme bobkový list, protlak a vývar. Omáčku lehce osolíme a opepříme, vrátíme do ní závitky, přikryjeme pokličkou a necháme pomalu dusit doměkka.
  3. Brambory oloupeme, nakrájíme na tenké plátky, prosolíme a necháme asi 10 minut pustit vodu, kterou slijeme. Přidáme do nich smetanu, sýr, osolíme, opepříme a smícháme. Zapékací mísu vymažeme olejem, brambory do ní naskládáme a pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C zhruba 30 minut.
  4. Máme-li maso měkké, sundáme provázek, vyndáme bobkový list a na pánvi rozpustíme máslo, na kterém zpěníme plátky česneku, přidáme fazolky, osolíme, opepříme a prohazujeme na mírném plameni po dobu asi 3 minut. Rolky servírujeme s omáčkou, fazolkami a gratinovaným bramborem.

Kuchyňská kalkulačka

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Rolky při dušení občas otočíme a podle potřeby podlijeme vývarem, aby maso zůstalo šťavnaté a omáčka se nepřipalovala.

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