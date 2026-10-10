Ingredience
Postup
- V malém kastrůlku rozpustíme máslo, přidáme šalotku a česnek a restujeme. Po chvilce směs odstavíme a necháme vychladnout. V míse smícháme obě mletá masa se šalotkou, přidáme vejce, víno, petrželku, dochutíme solí a pepřem a vše důkladně smícháme.
- Telecí maso rozprostřeme na pracovní desku a paličkou naklepeme. Plátky osolíme, opepříme a naneseme na ně masovou směs. Pevně je zarolujeme a ovážeme provázkem. Rolky opečeme na troše oleje ze všech stran a vyjmeme je. Do stejné pánve dáme přepuštěné máslo, cibuli, mrkev, řapíkatý celer a 5 minut restujeme. Poté zalijeme bílým vínem, přidáme bobkový list, protlak a vývar. Omáčku lehce osolíme a opepříme, vrátíme do ní závitky, přikryjeme pokličkou a necháme pomalu dusit doměkka.
- Brambory oloupeme, nakrájíme na tenké plátky, prosolíme a necháme asi 10 minut pustit vodu, kterou slijeme. Přidáme do nich smetanu, sýr, osolíme, opepříme a smícháme. Zapékací mísu vymažeme olejem, brambory do ní naskládáme a pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C zhruba 30 minut.
- Máme-li maso měkké, sundáme provázek, vyndáme bobkový list a na pánvi rozpustíme máslo, na kterém zpěníme plátky česneku, přidáme fazolky, osolíme, opepříme a prohazujeme na mírném plameni po dobu asi 3 minut. Rolky servírujeme s omáčkou, fazolkami a gratinovaným bramborem.