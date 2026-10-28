Ingredience
Postup
- Játra očistíme. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kolečka, jablka rozpůlíme a odstraníme jádřince, pak je nakrájíme na měsíčky.
- Játra obalíme v hladké mouce a opečeme je krátce z obou stran v pánvi na rozehřátém oleji. Dáme je stranou a uchováme v teple.
- Pak v pánvi opečeme krátce jablka a opět je dáme stranou. Nakonec přidáme cibuli, kterou na mírném plamenu restujeme dvě minuty, pak přidáme obě hořčice, promícháme a zalijeme vínem. Vaříme, dokud se tekutina téměř neodvaří. Poté zalijeme smetanou, do pánve vrátíme játra s jablky a na mírném plameni vaříme ještě 8 minut. Před podáváním dochutíme solí a pepřem a posypeme nakrájenou jarní cibulkou a petrželkou.