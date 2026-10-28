Telecí játra s jablky a hořčičnou omáčkou: Delikátní recept s jemnou smetanou

1 hodnocení (5,0)

Spojení jemných telecích jater, nasládlých jablek a pikantní hořčičné omáčky vytváří nečekaně harmonickou a luxusní kombinaci chutí. Tento rychlý, a přitom vymazlený recept povýší obyčejný oběd na gurmánský zážitek. Díky smetanovému základu a voňavým bylinkám si ho zamilují i ti, kteří játra běžně nevyhledávají.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 20 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    778 KCal

    35 %

    32 %

  • Energie

    3257 KJ

    35 %

    32 %

  • Sacharidy

    14,5 g

    17 %

    15 %

  • Vláknina

    1,1 g

    4 %

    4 %

  • Bílkoviny

    36,8 g

    58 %

    54 %

  • Tuky

    59,7 g

    92 %

    85 %

  • nasycené

    29,1 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Játra očistíme. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kolečka, jablka rozpůlíme a odstraníme jádřince, pak je nakrájíme na měsíčky.
  2. Játra obalíme v hladké mouce a opečeme je krátce z obou stran v pánvi na rozehřátém oleji. Dáme je stranou a uchováme v teple.
  3. Pak v pánvi opečeme krátce jablka a opět je dáme stranou. Nakonec přidáme cibuli, kterou na mírném plamenu restujeme dvě minuty, pak přidáme obě hořčice, promícháme a zalijeme vínem. Vaříme, dokud se tekutina téměř neodvaří. Poté zalijeme smetanou, do pánve vrátíme játra s jablky a na mírném plameni vaříme ještě 8 minut. Před podáváním dochutíme solí a pepřem a posypeme nakrájenou jarní cibulkou a petrželkou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Aby byla telecí játra dokonale měkká a šťavnatá, nikdy je před opékáním nesolte, sůl by z nich vytáhla vlhkost a ztvrdla by.

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