Tatarák z lososa s avokádem a červenou řepou: Recept s medovo-hořčičným dresinkem

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Tatarák z lososa v tomto receptu doplníme avokádem a vařenou červenou řepou, jednotlivé suroviny přitom necháme nakrájené na malé kostičky. Na talíři je navrstvíme do tří barevných vrstev a přelijeme jednoduchým dresinkem z citronové šťávy, medu, hořčice a olivového oleje. Podávat můžeme s opečenými toasty.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 55 min

bez chladnutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    411 KCal

    19 %

    17 %

  • Energie

    1721 KJ

    19 %

    17 %

  • Sacharidy

    13,1 g

    15 %

    13 %

  • Vláknina

    2,8 g

    9 %

    9 %

  • Bílkoviny

    19,7 g

    31 %

    29 %

  • Tuky

    30,6 g

    47 %

    44 %

  • nasycené

    2,8 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Řepu vaříme asi 40 minut doměkka, necháme ji vychladnout a oloupeme. Nakrájíme ji na kostičky, dáme do misky, osolíme a opepříme. Citronovou šťávu nalijeme do misky.
  2. Přidáme k ní med a hořčici, rozmícháme metličkou a pomalu za stálého míchání přiléváme olivový olej. Lososa nakrájíme na kostičky a dáme ho do čisté misky.
  3. Přidáme nadrobno nakrájenou šalotku a ochutíme, solí, pepřem a olivovým olejem. Avokádo rozpůlíme a nakrájíme ho na kostičky. Ochutíme ho solí a olivovým olejem.
  4. Na talíř dáme tvořítko, vložíme čtvrtinu řepy, avokádo a nakonec lososa. Opakujeme se zbylými porcemi. Zakápneme dresinkem a ozdobíme klíčky. Podáváme například s toasty.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Lososa krájejte ostrým nožem na stejně velké kostičky a před podáváním ho uchovávejte v chladu.

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