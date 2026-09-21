Ingredience
Postup
- Řepu vaříme asi 40 minut doměkka, necháme ji vychladnout a oloupeme. Nakrájíme ji na kostičky, dáme do misky, osolíme a opepříme. Citronovou šťávu nalijeme do misky.
- Přidáme k ní med a hořčici, rozmícháme metličkou a pomalu za stálého míchání přiléváme olivový olej. Lososa nakrájíme na kostičky a dáme ho do čisté misky.
- Přidáme nadrobno nakrájenou šalotku a ochutíme, solí, pepřem a olivovým olejem. Avokádo rozpůlíme a nakrájíme ho na kostičky. Ochutíme ho solí a olivovým olejem.
- Na talíř dáme tvořítko, vložíme čtvrtinu řepy, avokádo a nakonec lososa. Opakujeme se zbylými porcemi. Zakápneme dresinkem a ozdobíme klíčky. Podáváme například s toasty.