Ingredience
Postup
- Maso očistíme, omyjeme, osušíme a najemno nameleme. Cibuli oloupeme a nadrobno ji nasekáme. Salát vypereme, necháme osušit a poté ho natrháme na kousky.
- Maso vložíme do mísy, promícháme ho s cibulí, kečupem, hořčicí, žloutkem, olejem, brandy, tabascem. Dochutíme solí a pepřem.
- Bagetu nakrájíme na tenká kolečka. Na suché pánvi kolečka bagety opečeme na mírném ohni z obou stran dokřupava. Místo bagety můžeme použít například bake rolls.
- Na křupavá kolečka lžící naneseme masový tatarák, ozdobíme ho kousky salátu, kapary, kopru, přendáme na servírovací talíř a podáváme.