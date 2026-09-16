Svíčková s máslovými noky: Recept na hovězí se smetanovou omáčkou

1 hodnocení (5,0)

Hovězí maso prošpikujeme slaninou, opečeme na kořenové zelenině a pomalu upečeme doměkka. Z výpeku a zeleninového základu připravíme klasickou smetanovou omáčku a místo houskového knedlíku tentokrát podáváme domácí máslové noky.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 120 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

6 PORCE +

Na svíčkovou:

Na noky:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    1089 KCal

    50 %

    45 %

  • Energie

    4557 KJ

    50 %

    45 %

  • Sacharidy

    111,1 g

    126 %

    111 %

  • Vláknina

    13,6 g

    45 %

    45 %

  • Bílkoviny

    62,1 g

    99 %

    91 %

  • Tuky

    41,0 g

    63 %

    59 %

  • nasycené

    21,9 g

  • trans-mastné

    0,6 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso očistíme a prošpikujeme slaninou. Ze všech stran ho osolíme a dáme do chladničky. V kastrolu na másle orestujeme nakrájenou zeleninu a cibuli.
  2. Na připravený základ dáme maso a ze všech stran ho opečeme, přidáme všechno koření, zalijeme asi 1200 ml vody a pečeme při 160 °C asi 80 minut. Upečené maso nakrájíme na plátky.
  3. Do smetany zamícháme mouku, vlijeme do omáčky a povaříme. Omáčku propasírujeme do jiného kastrolu a dáme na mírný plamen, dochutíme solí a přidáme plátky masa.
  4. Na noky rozmícháme mouku s mlékem, žloutky a solí. Nakonec vlijeme rozpuštěné máslo a vymícháme tužší těsto, ze kterého vytvarujeme válečky a nakrájíme z nich noky, které vaříme ve slané vodě asi 10 minut. Podáváme spolu s omáčkou a masem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Maso před krájením nechte několik minut odpočinout, plátky se pak nebudou tolik trhat a zůstanou šťavnatější.

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