Ingredience
Postup
- Maso očistíme a prošpikujeme slaninou. Ze všech stran ho osolíme a dáme do chladničky. V kastrolu na másle orestujeme nakrájenou zeleninu a cibuli.
- Na připravený základ dáme maso a ze všech stran ho opečeme, přidáme všechno koření, zalijeme asi 1200 ml vody a pečeme při 160 °C asi 80 minut. Upečené maso nakrájíme na plátky.
- Do smetany zamícháme mouku, vlijeme do omáčky a povaříme. Omáčku propasírujeme do jiného kastrolu a dáme na mírný plamen, dochutíme solí a přidáme plátky masa.
- Na noky rozmícháme mouku s mlékem, žloutky a solí. Nakonec vlijeme rozpuštěné máslo a vymícháme tužší těsto, ze kterého vytvarujeme válečky a nakrájíme z nich noky, které vaříme ve slané vodě asi 10 minut. Podáváme spolu s omáčkou a masem.