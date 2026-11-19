Ingredience
Postup
- Špek nakrájíme na hranolky. Do masa uděláme ostrým nožem zářezy a prošpikujeme ho. Z obou stran osolíme a opepříme. Mrkev, cibuli, celer a petržel oloupeme a nakrájíme.
- Nakrájenou cibuli se zeleninou přendáme do pekáčku, přidáme maso, koření a nakrájené máslo. Pečeme při 170 °C asi 20 minut. Podlijeme 200 ml vody a pečeme 90 minut doměkka.
- Měkké maso vyjmeme, omáčku dolijeme 400 ml vody, přivedeme k varu a rozmixujeme. Pak ji zahustíme moukou rozmíchanou ve vodě a na mírném ohni vaříme asi 20 minut.
- Ochutíme solí, pepřem, cukrem a citrónovou šťávou. Smetanou omáčku zjemníme. Pak maso prohřejeme, nakrájíme na plátky a podáváme například s knedlíky a brusinkami.