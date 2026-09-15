Švestkové knedlíky: Recept z bramborového těsta s tvarohem a strouhankou

1 hodnocení (5,0)

Švestkové knedlíky připravíme z bramborového těsta, do kterého přidáme tvaroh, vejce a trochu krupice. Uvařené knedlíky obalíme v máslové strouhance se skořicí a podáváme je se švestkovým rozvarem.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 50 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na rozvar:

Na knedlíky:

Dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    748 KCal

    34 %

    31 %

  • Energie

    3130 KJ

    34 %

    31 %

  • Sacharidy

    119,1 g

    135 %

    119 %

  • Vláknina

    8,0 g

    27 %

    27 %

  • Bílkoviny

    24,7 g

    39 %

    36 %

  • Tuky

    14,9 g

    23 %

    21 %

  • nasycené

    8,1 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Na másle orestujeme nakrájené švestky. Přidáme cukr a necháme zkaramelizovat. Přidáme Grand Marnier. Uvařené brambory oloupeme a nastrouháme najemno. Necháme vychladnout.
  2. Brambory smícháme s moukou, krupicí, solí, tvarohem, vejcem a povoleným máslem. Vypracuje těsto. Vypeckujeme si švestky a poté je zabalíme do těsta.
  3. Knedlíky pak vaříme ve vroucí vodě asi 10 minut, dokud nevyplavou. Na rozehřátém másle pak orestujeme strouhanku dozlatova. Přimícháme cukr a skořici a dáme stranou.
  4. Uvařené knedlíky obalíme ve strouhance a přidáme švestkový rozvar. Vše nakonec polijeme rozpuštěným máslem.

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