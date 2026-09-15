Ingredience
Postup
- Na másle orestujeme nakrájené švestky. Přidáme cukr a necháme zkaramelizovat. Přidáme Grand Marnier. Uvařené brambory oloupeme a nastrouháme najemno. Necháme vychladnout.
- Brambory smícháme s moukou, krupicí, solí, tvarohem, vejcem a povoleným máslem. Vypracuje těsto. Vypeckujeme si švestky a poté je zabalíme do těsta.
- Knedlíky pak vaříme ve vroucí vodě asi 10 minut, dokud nevyplavou. Na rozehřátém másle pak orestujeme strouhanku dozlatova. Přimícháme cukr a skořici a dáme stranou.
- Uvařené knedlíky obalíme ve strouhance a přidáme švestkový rozvar. Vše nakonec polijeme rozpuštěným máslem.