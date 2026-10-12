Šunkofleky s uzeným masem: Zapečená klasika s vaječnou směsí

119 hodnocení (4,5)

Šunkofleky patří mezi jídla, která se připravují z několika dostupných surovin. Uzené maso uvaříme doměkka, promícháme s těstovinami a opečenou cibulkou a vše krátce zapečeme. Nakonec přidáme vejce rozšlehaná s mlékem a kořením a vrátíme pekáček do trouby, aby se směs propekla.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 60 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    840 KCal

    38 %

    35 %

  • Energie

    3514 KJ

    38 %

    35 %

  • Sacharidy

    95,0 g

    108 %

    95 %

  • Vláknina

    3,8 g

    13 %

    13 %

  • Bílkoviny

    39,0 g

    62 %

    57 %

  • Tuky

    32,9 g

    51 %

    47 %

  • nasycené

    9,0 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso uvaříme v osolené vodě doměkka, trvá to asi 40 minut, poté ho vyjmeme, necháme zchladnout a nakrájíme na kostičky, které dáme do mísy. Cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno, orestujeme ji v pánvi na sádle a přidáme k masu.
  2. Vodu ve které se vařilo maso dolijeme na celkové množství cca 1,5 litru, lehce osolíme a přivedeme k varu. Vsypeme těstoviny a vaříme podle návodu na obalu. Po uvaření je scedíme a přisypeme k masu, důkladně promícháme.
  3. Pekáček vymažeme máslem, vsypeme do něj těstoviny s masem a pečeme při 160 °C asi 20 minut. Vejce rozmícháme s mlékem, osolíme, opepříme a ochutíme muškátovým oříškem, nalijeme na těstoviny. Zapečeme v troubě dalších 20 minut.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Vaječnou směs nalijeme na těstoviny rovnoměrně, aby se dostala do všech částí pekáčku a šunkofleky nebyly na některých místech suché.

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