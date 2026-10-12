Ingredience
Postup
- Maso uvaříme v osolené vodě doměkka, trvá to asi 40 minut, poté ho vyjmeme, necháme zchladnout a nakrájíme na kostičky, které dáme do mísy. Cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno, orestujeme ji v pánvi na sádle a přidáme k masu.
- Vodu ve které se vařilo maso dolijeme na celkové množství cca 1,5 litru, lehce osolíme a přivedeme k varu. Vsypeme těstoviny a vaříme podle návodu na obalu. Po uvaření je scedíme a přisypeme k masu, důkladně promícháme.
- Pekáček vymažeme máslem, vsypeme do něj těstoviny s masem a pečeme při 160 °C asi 20 minut. Vejce rozmícháme s mlékem, osolíme, opepříme a ochutíme muškátovým oříškem, nalijeme na těstoviny. Zapečeme v troubě dalších 20 minut.