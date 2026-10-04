Ingredience
Postup
- Kuře očistíme, omyjeme a osušíme. Asi 100 g zelí vymačkáme od šťávy, smícháme s nakrájenou polovinou jednoho jablka, osolíme, okmínujeme a přidáme lístky tymiánu.
- Směsí zelí, jablka a tymiánu naplníme očištěné kuře, svážeme mu provázkem nohy. V misce rozmícháme olivový olej se solí, citronovou kůrou a mletou paprikou, touto směsí kuře ze všech stran důkladně potřeme.
- Na dno formy dáme zbylé zelí i se šťávou, přidáme kuře, přelijeme medem a pečeme ve vyhřáté troubě při 170 °C asi 120 minut. Poté přidáme na měsíčky nakrájené zbylé jablko, zakapeme citronem, teplotu zvýšíme na 220°C a dopečeme dozlatova. Podáváme s libovolnou přílohou, ozdobíme tymiánem.