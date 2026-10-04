Šťavnaté kuře na zelí: Pečené s medem a jablky

1 hodnocení (5,0)

Celé kuře upečeme na kysaném zelí, které během pečení nasákne šťávu z masa a sladkost medu. Náplň z jablek, zelí a tymiánu zase kuře příjemně provoní a dodá mu další chuť. Nakonec přidáme další jablka a kuře krátce dopečeme při vyšší teplotě dozlatova.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 180 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    781 KCal

    36 %

    33 %

  • Energie

    3269 KJ

    36 %

    33 %

  • Sacharidy

    18,7 g

    21 %

    19 %

  • Vláknina

    5,7 g

    19 %

    19 %

  • Bílkoviny

    52,8 g

    84 %

    78 %

  • Tuky

    55,9 g

    86 %

    80 %

  • nasycené

    16,0 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Kuře očistíme, omyjeme a osušíme. Asi 100 g zelí vymačkáme od šťávy, smícháme s nakrájenou polovinou jednoho jablka, osolíme, okmínujeme a přidáme lístky tymiánu.
  2. Směsí zelí, jablka a tymiánu naplníme očištěné kuře, svážeme mu provázkem nohy. V misce rozmícháme olivový olej se solí, citronovou kůrou a mletou paprikou, touto směsí kuře ze všech stran důkladně potřeme.
  3. Na dno formy dáme zbylé zelí i se šťávou, přidáme kuře, přelijeme medem a pečeme ve vyhřáté troubě při 170 °C asi 120 minut. Poté přidáme na měsíčky nakrájené zbylé jablko, zakapeme citronem, teplotu zvýšíme na 220°C a dopečeme dozlatova. Podáváme s libovolnou přílohou, ozdobíme tymiánem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Před krájením necháme upečené kuře několik minut odpočinout, aby z něj při porcování nevytekla všechna šťáva.

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