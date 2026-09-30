Ingredience
Postup
- Brambory nastrouháme na jemném struhadle. Žloutky vyšleháme s polovinou cukru do pěny. Bílky vyšleháme se zbylým cukrem na pevný sníh.
- Do žloutkové pěny vmícháme brambory, skořici, citronovou kůru a bílkový sníh. Pak lehce vmícháme mletý mák a prosátou mouku s kypřicím práškem.
- Hotové těsto naplníme do pekáčku (30 x40 cm) vymazaného tukem a vysypaného moukou. Povrch uhladíme a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 40 minut.
- Po upečení necháme krátce vychladnout v pekáčku, vyklopíme a rozkrojíme na 2 díly cca 20x30cm. Jeden díl korpusu potřeme džemem a přiklopíme druhým dílem.
- Cukr smícháme se šťávou a 2 lžícemi horké vody. Utřeme do hladké lesklé polevy, kterou potřeme povrch koláče a necháme zaschnout. Před podávání nakrájíme na trojúhelníčky a ozdobíme ovocem s bylinkou.