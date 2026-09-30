Staročeský bramborový makovec: Recept s mákem, bramborami a džemem

1 hodnocení (4,0)

Do těsta na tento makovec přidáme jemně nastrouhané brambory, mletý mák, skořici a citronovou kůru. Upečený korpus rozkrojíme, potřeme džemem, spojíme a nakonec přelijeme jednoduchou cukrovou polevou.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 80 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

20 PORCE +

Na těsto:

Na polevu:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    121 KCal

    5 %

    5 %

  • Energie

    505 KJ

    5 %

    5 %

  • Sacharidy

    20,0 g

    23 %

    20 %

  • Vláknina

    1,8 g

    6 %

    6 %

  • Bílkoviny

    2,8 g

    4 %

    4 %

  • Tuky

    3,1 g

    5 %

    4 %

  • nasycené

    0,5 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Brambory nastrouháme na jemném struhadle. Žloutky vyšleháme s polovinou cukru do pěny. Bílky vyšleháme se zbylým cukrem na pevný sníh.
  2. Do žloutkové pěny vmícháme brambory, skořici, citronovou kůru a bílkový sníh. Pak lehce vmícháme mletý mák a prosátou mouku s kypřicím práškem.
  3. Hotové těsto naplníme do pekáčku (30 x40 cm) vymazaného tukem a vysypaného moukou. Povrch uhladíme a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 40 minut.
  4. Po upečení necháme krátce vychladnout v pekáčku, vyklopíme a rozkrojíme na 2 díly cca 20x30cm. Jeden díl korpusu potřeme džemem a přiklopíme druhým dílem.
  5. Cukr smícháme se šťávou a 2 lžícemi horké vody. Utřeme do hladké lesklé polevy, kterou potřeme povrch koláče a necháme zaschnout. Před podávání nakrájíme na trojúhelníčky a ozdobíme ovocem s bylinkou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Brambory po nastrouhání nechte chvíli stát a podle potřeby z nich slijte přebytečnou tekutinu, aby těsto nebylo příliš řídké.

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