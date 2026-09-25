Ingredience
Postup
- Maso očistíme, prošpikujeme a z obou stran osolíme a opepříme. Cibuli, mrkev, petržel a celer očistíme a nakrájíme nadrobno.
- V hrnci na rozehřátém oleji zprudka opečeme maso ze všech stran. Pak ho vyjmeme, dáme stranou a do hrnce vložíme zeleninu. Restujeme ji asi 5 minut. Přisypeme cukr a necháme chvíli karamelizovat. Poté vmícháme hořčici, lžíci brusinek, zakápneme octem a promícháme.
- Maso dáme zpět do hrnce společně s kořením. Přilijeme asi 400 ml vody, přiklopíme poklicí a vložíme do vyhřáté trouby. Pečeme při 180 °C asi 80 minut doměkka. Upečené maso dáme stranou a udržujeme v teple.
- Zeleninu s výpekem krátce povaříme, zaprášíme moukou, zalijeme cca 250 ml vody a vaříme ještě 15 minut. Nakonec zjemníme smetanou. Z omáčky vyjmeme celé koření a rozmixujeme ji dohladka. Dochutíme solí, pepřem a trochou octa. Maso nakrájíme na plátky, přelijeme omáčkou a podáváme např. s karlovarským knedlíkem. Můžeme doplnit brusinkami a plátkem citronu.