Srnčí svíčková: Recept na srnčí maso s kořenovou zeleninou a smetanovou omáčkou

130 hodnocení (4,5)

Srnčí maso nejprve opečeme a potom necháme pomalu péct na základu z kořenové zeleniny, karamelizovaného cukru, hořčice a brusinek. Z výpeku připravíme hladkou smetanovou omáčku, která se hodí ke karlovarskému knedlíku i brusinkám.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 100 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    425 KCal

    19 %

    18 %

  • Energie

    1779 KJ

    19 %

    18 %

  • Sacharidy

    20,8 g

    24 %

    21 %

  • Vláknina

    3,9 g

    13 %

    13 %

  • Bílkoviny

    33,4 g

    53 %

    49 %

  • Tuky

    22,4 g

    34 %

    32 %

  • nasycené

    9,9 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso očistíme, prošpikujeme a z obou stran osolíme a opepříme. Cibuli, mrkev, petržel a celer očistíme a nakrájíme nadrobno.
  2. V hrnci na rozehřátém oleji zprudka opečeme maso ze všech stran. Pak ho vyjmeme, dáme stranou a do hrnce vložíme zeleninu. Restujeme ji asi 5 minut. Přisypeme cukr a necháme chvíli karamelizovat. Poté vmícháme hořčici, lžíci brusinek, zakápneme octem a promícháme.
  3. Maso dáme zpět do hrnce společně s kořením. Přilijeme asi 400 ml vody, přiklopíme poklicí a vložíme do vyhřáté trouby. Pečeme při 180 °C asi 80 minut doměkka. Upečené maso dáme stranou a udržujeme v teple.
  4. Zeleninu s výpekem krátce povaříme, zaprášíme moukou, zalijeme cca 250 ml vody a vaříme ještě 15 minut. Nakonec zjemníme smetanou. Z omáčky vyjmeme celé koření a rozmixujeme ji dohladka. Dochutíme solí, pepřem a trochou octa. Maso nakrájíme na plátky, přelijeme omáčkou a podáváme např. s karlovarským knedlíkem. Můžeme doplnit brusinkami a plátkem citronu.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Srnčí maso po upečení nechte několik minut odpočinout, než ho nakrájíte na plátky, aby zůstalo šťavnatější.

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