Ingredience
Postup
- Mouku prosejeme do mísy. Přidáme vejce, mléko, špetku soli, muškátový oříšek a olej. Promícháme a přidáme creme fraîche. Vypracujeme středně husté těsto a necháme ho několik minut odležet. Ve větším hrnci přivedeme k varu osolenou vodu. Odleželé těsto nastrouháme skrz síto na špecle do vroucí vody.
- Postupně podebíráme vařečkou ode dna. Jakmile špecle vyplavou na hladinu, scedíme je a necháme vychladnout. Lišky očistíme, omyjeme a osušíme. Cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno, česnek oloupeme a nakrájíme na tenké plátky. Ve velké pánvi rozehřejeme 3 lžíce oleje a lišky zprudka orestujeme.
- Přidáme 1 lžíci másla, cibuli a česnek a krátce opékáme na vysokou teplotu, až cibule začne zlátnout. Pak přesuneme do misky. Do volné pánve vlijeme 2 lžíce oleje a přidáme zbylé máslo. Přidáme špecle a muškátový oříšek, zlehka osolíme a za občasného míchání restujeme dozlatova.
- Mezitím nakrájíme cuketu na tenké plátky a jarní cibulku nadrobno. Přidáme obojí do pánve i s odloženými liškami, posypeme lístky tymiánu a krátce opečeme, aby cuketa nepustila šťávu a zůstala křupavá. Rozdělíme na talíře a posypeme sýrem gruyere.