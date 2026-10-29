Špecle s houbami a sýrem: Domácí těstoviny s liškami

1 hodnocení (4,0)

Toužíte po výjimečném jídle plném hřejivých chutí, které voní po lese a čerstvém tymiánu? Tyto domácí špecle s jemným crème fraîche, voňavými liškami, křupavou cuketou a oříškovým sýrem Gruyère přinesou na váš stůl atmosféru té nejlepší alpské chaty.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 90 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    1109 KCal

    50 %

    46 %

  • Energie

    4641 KJ

    50 %

    46 %

  • Sacharidy

    97,1 g

    110 %

    97 %

  • Vláknina

    8,1 g

    27 %

    27 %

  • Bílkoviny

    39,4 g

    63 %

    58 %

  • Tuky

    61,0 g

    94 %

    87 %

  • nasycené

    26,0 g

  • trans-mastné

    0,5 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Mouku prosejeme do mísy. Přidáme vejce, mléko, špetku soli, muškátový oříšek a olej. Promícháme a přidáme creme fraîche. Vypracujeme středně husté těsto a necháme ho několik minut odležet. Ve větším hrnci přivedeme k varu osolenou vodu. Odleželé těsto nastrouháme skrz síto na špecle do vroucí vody.
  2. Postupně podebíráme vařečkou ode dna. Jakmile špecle vyplavou na hladinu, scedíme je a necháme vychladnout. Lišky očistíme, omyjeme a osušíme. Cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno, česnek oloupeme a nakrájíme na tenké plátky. Ve velké pánvi rozehřejeme 3 lžíce oleje a lišky zprudka orestujeme.
  3. Přidáme 1 lžíci másla, cibuli a česnek a krátce opékáme na vysokou teplotu, až cibule začne zlátnout. Pak přesuneme do misky. Do volné pánve vlijeme 2 lžíce oleje a přidáme zbylé máslo. Přidáme špecle a muškátový oříšek, zlehka osolíme a za občasného míchání restujeme dozlatova.
  4. Mezitím nakrájíme cuketu na tenké plátky a jarní cibulku nadrobno. Přidáme obojí do pánve i s odloženými liškami, posypeme lístky tymiánu a krátce opečeme, aby cuketa nepustila šťávu a zůstala křupavá. Rozdělíme na talíře a posypeme sýrem gruyere.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pokud nemáte speciální síto na špecle, můžete těsto protlačit přes síto na halušky nebo ho jednoduše v nahrubo nasekaných kusech odkrajovat z prkénka přímo do vroucí vody.

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