Ingredience
Postup
- Maso naklepeme dotenka. Osolíme, opepříme a potřeme lžící hořčice. Vejce a nakrájenou uzeninu s okurkami naskládáme na kraj plátků. Zarolujeme a převážeme provázkem.
- Na tuku orestujeme cibuli, pak závitky, podlijeme 200 ml vývaru a pečeme nepřikryté ve vyhřáté troubě při 200 °C asi 15–20 minut. Poté zalijeme vývarem. Přikryté dusíme v troubě do změknutí.
- Smícháme mouku, sůl, petrželku, cukr, vejce, droždí a mléko. Prošleháme a necháme 5 minut odležet. Přidáme rohlík, vypracujeme hladké těsto a necháme kynout cca 30 minut.
- Z těsta vyválíme knedlíky a vaříme v osolené vodě asi 18 minut, v polovině je obrátíme. Uvařené knedlíky propícháme vidličkou a udržujeme v teple.
- Výpek z ptáčků vyvaříme na tuk, osmahneme na něm mouku, vmícháme lžíci hořčice, vývar, zbytky z náplně a kapary. Provaříme, dochutíme lákem a pak prohřejeme s ptáčky. Podáváme s petrželkovým knedlíkem.