Španělský ptáček: Česká klasika s petrželovým knedlíkem

1 hodnocení (4,0)

Španělský ptáček patří mezi jídla, která si žádají trochu času, ale výsledek za to stojí. Plátky hovězího naplníme vejcem, uzeninou a kyselými okurkami, zabalíme a necháme pomalu změknout v omáčce. Tentokrát ho podáváme s domácím petrželovým knedlíkem, který se k výrazné šťávě skvěle hodí.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 90 min

bez kynutí a odležení

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na ptáčky:

Na knedlík:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    923 KCal

    42 %

    38 %

  • Energie

    3863 KJ

    42 %

    38 %

  • Sacharidy

    106,6 g

    121 %

    107 %

  • Vláknina

    7,4 g

    25 %

    25 %

  • Bílkoviny

    63,6 g

    101 %

    94 %

  • Tuky

    25,8 g

    40 %

    37 %

  • nasycené

    6,0 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso naklepeme dotenka. Osolíme, opepříme a potřeme lžící hořčice. Vejce a nakrájenou uzeninu s okurkami naskládáme na kraj plátků. Zarolujeme a převážeme provázkem.
  2. Na tuku orestujeme cibuli, pak závitky, podlijeme 200 ml vývaru a pečeme nepřikryté ve vyhřáté troubě při 200 °C asi 15–20 minut. Poté zalijeme vývarem. Přikryté dusíme v troubě do změknutí.
  3. Smícháme mouku, sůl, petrželku, cukr, vejce, droždí a mléko. Prošleháme a necháme 5 minut odležet. Přidáme rohlík, vypracujeme hladké těsto a necháme kynout cca 30 minut.
  4. Z těsta vyválíme knedlíky a vaříme v osolené vodě asi 18 minut, v polovině je obrátíme. Uvařené knedlíky propícháme vidličkou a udržujeme v teple.
  5. Výpek z ptáčků vyvaříme na tuk, osmahneme na něm mouku, vmícháme lžíci hořčice, vývar, zbytky z náplně a kapary. Provaříme, dochutíme lákem a pak prohřejeme s ptáčky. Podáváme s petrželkovým knedlíkem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Závitky před pečením pevně svažte provázkem, aby náplň při dušení zůstala uvnitř a ptáčky si udržely pěkný tvar.

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