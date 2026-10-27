Ingredience
Postup
- Česnek rozmixujeme s petrželkou a bazalkou, pak přidáme pinie, parmazán a olejem. Nakonec pesto osolíme, opepříme a uložíme do lednice.
- Ve vroucí osolené vodě uvaříme špagety. Na rozehřátém oleji necháme zpěnit plátky česneku spolu s nakrájenou šalotkou. Po chvíli zalijeme rajčatovou passatou.
- Těstoviny přendáme k omáčce spolu s naběračkou vody z těstovin a vmícháme nakrájená cherry rajčata. Chvíli vaříme pod pokličkou, dokud se tekutina nevypaří.
- Špagety namotáme do hnízd, přendáme je na talíř a posypeme piniovými oříšky. Kolem naaranžujeme pesto a zbylou rajčatovou omáčku. Dozdobíme například bazalkou a petrželkou.