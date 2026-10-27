Špagety s rajčatovou omáčkou: Recept na těstoviny s domácím pestem

1 hodnocení (5,0)

Toužíte po rychlém, ale přesto výjimečném obědě či večeři jako z italské restaurace? Kombinace šťavnaté rajčatové omáčky, sladkých cherry rajčátek a svěžího domácího pesta z bazalky, petrželky a parmazánu vás okamžitě dostane. Tento jednoduchý recept dokazuje, že z pár kvalitních surovin vykouzlíte přímo na talíři opravdový kulinářský zážitek.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 30 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Pesto:

Špagety:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    568 KCal

    26 %

    24 %

  • Energie

    2376 KJ

    26 %

    24 %

  • Sacharidy

    46,8 g

    53 %

    47 %

  • Vláknina

    4,5 g

    15 %

    15 %

  • Bílkoviny

    11,9 g

    19 %

    17 %

  • Tuky

    36,1 g

    56 %

    52 %

  • nasycené

    5,0 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Česnek rozmixujeme s petrželkou a bazalkou, pak přidáme pinie, parmazán a olejem. Nakonec pesto osolíme, opepříme a uložíme do lednice.
  2. Ve vroucí osolené vodě uvaříme špagety. Na rozehřátém oleji necháme zpěnit plátky česneku spolu s nakrájenou šalotkou. Po chvíli zalijeme rajčatovou passatou.
  3. Těstoviny přendáme k omáčce spolu s naběračkou vody z těstovin a vmícháme nakrájená cherry rajčata. Chvíli vaříme pod pokličkou, dokud se tekutina nevypaří.
  4. Špagety namotáme do hnízd, přendáme je na talíř a posypeme piniovými oříšky. Kolem naaranžujeme pesto a zbylou rajčatovou omáčku. Dozdobíme například bazalkou a petrželkou.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Aby se omáčka na těstoviny dokonale navázala, špagety nikdy neproplachujte studenou vodou.

Autoři: ,
Vstoupit do diskuse

Podobné recepty

Placky s červenou řepou: Pečené bramborové placičky se sýrem a česnekem

Červená řepa dodá bramborovým plackám výraznou barvu, zatímco česnek, majoránka a sýr se postarají...

Pečené zelí s pancettou: Křupavé plátky s parmazánem a jogurtovým dipem

Zelí nemusíte jen dusit nebo přidávat do polévky. Nakrájené na silné plátky se dá upéct dozlatova a...

Vepřová panenka s vinnou omáčkou: S bramborovými pusinkami a medem

Šťavnatou vepřovou panenku opečeme na pánvi a krátce dopečeme v troubě. Výpek proměníme v omáčku z...

Rýžový nákyp s jablky: Zapečená rýže se skořicí a karamelem

Rýže vařená v mléce, jablka se skořicí a na povrchu máslem potřená zlatavá kůrka. Tenhle rýžový...

Pošírovaný pstruh s koprovou omáčkou: S nakládanou okurkou a citronem

Jemné rybí maso, svěží koprový dip a nakládaná okurka tvoří trojici, která se skvěle doplňuje....

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.