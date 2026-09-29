Šneci se skořicí a mandlemi: Kynutý recept s kardamomem a máslem

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Z kynutého těsta připravíme skořicové šneky, jejichž náplň doplníme kardamomem a navrch přidáme nasekané mandle. Po upečení je ještě horké potřeme máslem, takže zůstanou vláčné a získají výraznější máslovou chuť.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 170 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

20 PORCE +

Na těsto:

Na potření:

Na dokončení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    341 KCal

    15 %

    14 %

  • Energie

    1426 KJ

    15 %

    14 %

  • Sacharidy

    40,0 g

    45 %

    40 %

  • Vláknina

    2,6 g

    9 %

    9 %

  • Bílkoviny

    7,5 g

    12 %

    11 %

  • Tuky

    16,3 g

    25 %

    23 %

  • nasycené

    8,2 g

  • trans-mastné

    0,4 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. V rendlíku prohřejeme mléko s cukrem, přimícháme máslo, které necháme zcela rozpustit, přidáme kardamom a směs necháme zchladnout.
  2. Do mísy nasypeme prosátou mouku, přidáme sůl a droždí, promícháme. Uprostřed uděláme důlek a nalijeme vlažnou mléčnou směs, přidáme vejce a vše zpracujeme na hladké těsto, které dáme do mísy, zakryjeme a necháme v teple kynout asi 60 minut.
  3. Změklé máslo smícháme se skořicí, cukrem a kardamomem. Dva plechy vyložíme pečicími papíry. Vykynuté těsto vyválíme na obdélník, potřeme připravenou máslovou směsí a zavineme do rolády.
  4. Roládu nakrájíme na 20 kousků, které dáme na plechy a potřeme máslem, posypeme mandlemi. Pečeme při 180 °C asi 15 minut dozlatova, poté horké šneky potřeme znovu máslem a necháme vychladnout.

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Šneky po upečení potřete máslem ještě horké, povrch díky tomu zůstane vláčnější a mandle se lépe spojí s těstem.

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