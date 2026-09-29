Ingredience
Postup
- V rendlíku prohřejeme mléko s cukrem, přimícháme máslo, které necháme zcela rozpustit, přidáme kardamom a směs necháme zchladnout.
- Do mísy nasypeme prosátou mouku, přidáme sůl a droždí, promícháme. Uprostřed uděláme důlek a nalijeme vlažnou mléčnou směs, přidáme vejce a vše zpracujeme na hladké těsto, které dáme do mísy, zakryjeme a necháme v teple kynout asi 60 minut.
- Změklé máslo smícháme se skořicí, cukrem a kardamomem. Dva plechy vyložíme pečicími papíry. Vykynuté těsto vyválíme na obdélník, potřeme připravenou máslovou směsí a zavineme do rolády.
- Roládu nakrájíme na 20 kousků, které dáme na plechy a potřeme máslem, posypeme mandlemi. Pečeme při 180 °C asi 15 minut dozlatova, poté horké šneky potřeme znovu máslem a necháme vychladnout.