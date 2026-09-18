Smetanová buchta s ovocem a drobenkou: Vláčný recept na plech

1 hodnocení (5,0)

Smetana v těstě se postará o vláčnou buchtu, na kterou stačí rozložit čerstvé ovoce a zasypat ji máslovou drobenkou. V receptu můžete použít meruňky, ale stejně dobře poslouží i jiné sezónní ovoce, které máte právě po ruce.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 20 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

18 PORCE +

Na těsto:

Na drobenku:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    217 KCal

    10 %

    9 %

  • Energie

    908 KJ

    10 %

    9 %

  • Sacharidy

    31,6 g

    36 %

    32 %

  • Vláknina

    1,7 g

    6 %

    6 %

  • Bílkoviny

    4,3 g

    7 %

    6 %

  • Tuky

    7,8 g

    12 %

    11 %

  • nasycené

    4,4 g

  • trans-mastné

    0,1 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Vejce vyšleháme s vanilkovým a moučkovým cukrem do husté pěny. Postupně za stálého šlehání přiléváme smetanu a poté vmícháme prosátou mouku s kypřicím práškem.
  2. Pekáček s vyšším okrajem (25 x 35 cm) vymažeme tukem a vysypeme moukou. Do vymazaného pekáče nalijeme těsto. Ovoce očistíme a meruňky nakrájíme na kousky, posypeme moukou a rozložíme na povrch těsta.
  3. Z cukru, mouky a másla vypracujeme drobenku. Drobenkou posypeme povrch ovoce. Koláč pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 45 minut.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Ovoce před rozložením na těsto lehce obalte v mouce, při pečení se tak nebude tolik propadat ke dnu.

Autoři: ,

Podobné recepty

Dezert ve skleničce s Lotus sušenkami a mascarpone: Rychlý nepečený recept

Rozdrcené Lotus sušenky, mascarpone, šlehačka a Lotus pomazánka vytvoří jednoduchý nepečený dezert...

Kynutý švestkový závin: Recept s ořechovou náplní, pistáciemi a čokoládou

Kynuté těsto rozválíme, potřeme ořechovou náplní a poklademe půlkami švestek. Závin stočíme,...

Křehký švestkový koláč: Recept s tvarohem a čerstvými švestkami

Křehké těsto, jemná tvarohová náplň a švestky tvoří jednoduchý koláč, který se hodí ke kávě i jako...

Pistáciová zmrzlina: Jednoduchý recept bez zmrzlinovače

Domácí pistáciovou zmrzlinu zvládneme připravit i bez speciálního přístroje. Stačí vyšlehat...

Likérové palačinky: Recept s pomerančovou omáčkou a karamelem

Tenké palačinky tentokrát doplníme teplou omáčkou z pomeranče, másla, sirupu a likéru. Pomeranč...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×