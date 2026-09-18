Ingredience
Postup
- Vejce vyšleháme s vanilkovým a moučkovým cukrem do husté pěny. Postupně za stálého šlehání přiléváme smetanu a poté vmícháme prosátou mouku s kypřicím práškem.
- Pekáček s vyšším okrajem (25 x 35 cm) vymažeme tukem a vysypeme moukou. Do vymazaného pekáče nalijeme těsto. Ovoce očistíme a meruňky nakrájíme na kousky, posypeme moukou a rozložíme na povrch těsta.
- Z cukru, mouky a másla vypracujeme drobenku. Drobenkou posypeme povrch ovoce. Koláč pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 45 minut.