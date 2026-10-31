Smažený plněný hermelín a americké brambory: Křupavý sýr s bylinkami a křupavou přílohou

1 hodnocení (4,0)

Hledáte recept na dokonalou, hříšně dobrou večeři nebo oběd, kterému nikdo neodolá? Smažený plněný hermelín naplněný svěží zeleninovou směsí a obalený v sezamové strouhance, doplněný o dozlatova opečené americké brambory, je sázkou na jistotu. Kombinace rozteklého sýra a křupavé krusty vás naprosto nadchne.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 35 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    649 KCal

    30 %

    27 %

  • Energie

    2716 KJ

    30 %

    27 %

  • Sacharidy

    63,5 g

    72 %

    63 %

  • Vláknina

    7,8 g

    26 %

    26 %

  • Bílkoviny

    37,3 g

    59 %

    55 %

  • Tuky

    28,9 g

    44 %

    41 %

  • nasycené

    16,9 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Brambory očistíme a uvaříme ve slupce v osolené vodě do poloměkka. Scedíme je, podélně nakrájíme na čtvrtiny a dáme stranou. Česnek oloupeme a nakrájíme nadrobno. Rukolu a rajčata nasekáme nadrobno. Vše dáme do misky a promícháme.
  2. Hermelíny podélně rozkrojíme. Řezné strany naškrábeme na povrchu vidličkou, rovnoměrně na ně naneseme připravenou zeleninovou směs, vtlačíme ji do sýra a přiklopíme druhou polovinou sýra. Dáme na chvíli do chladničky.
  3. Připravíme si tři misky. Do jedné nasypeme mouku, do druhé vyklepneme vejce, mírně je osolíme a rozšleháme. Do třetí misky dáme strouhanku promíchanou se lžící sezamu.
  4. Hermelíny obalíme ze všech stran v mouce, vejcích a strouhance. Boky hermelínu obalíme v trojobalu ještě jednou.
  5. V pánvi rozpálíme olej a opečeme uvařené brambory z každé strany dozlatova, dáme stranou. Pánev očistíme a na oleji opečeme hermelíny, krátce na bocích a poté z každé strany 2 minuty. Opečené hermelíny vložíme do předehřáté trouby a pečeme při 180 °C 4 minuty.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pokud chcete mít americké brambory ještě křupavější, můžete je před opékáním v pánvi lehce posypat mletou uzenou paprikou a sušeným česnekem.

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