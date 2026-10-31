Ingredience
Postup
- Brambory očistíme a uvaříme ve slupce v osolené vodě do poloměkka. Scedíme je, podélně nakrájíme na čtvrtiny a dáme stranou. Česnek oloupeme a nakrájíme nadrobno. Rukolu a rajčata nasekáme nadrobno. Vše dáme do misky a promícháme.
- Hermelíny podélně rozkrojíme. Řezné strany naškrábeme na povrchu vidličkou, rovnoměrně na ně naneseme připravenou zeleninovou směs, vtlačíme ji do sýra a přiklopíme druhou polovinou sýra. Dáme na chvíli do chladničky.
- Připravíme si tři misky. Do jedné nasypeme mouku, do druhé vyklepneme vejce, mírně je osolíme a rozšleháme. Do třetí misky dáme strouhanku promíchanou se lžící sezamu.
- Hermelíny obalíme ze všech stran v mouce, vejcích a strouhance. Boky hermelínu obalíme v trojobalu ještě jednou.
- V pánvi rozpálíme olej a opečeme uvařené brambory z každé strany dozlatova, dáme stranou. Pánev očistíme a na oleji opečeme hermelíny, krátce na bocích a poté z každé strany 2 minuty. Opečené hermelíny vložíme do předehřáté trouby a pečeme při 180 °C 4 minuty.